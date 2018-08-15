Названо найнебезпечніші звички, яких необхідно позбутися

Якщо над цими звичками немає жорсткого контролю, наслідки можуть виявитися плачевними. Однією з найбільш шкідливих для людини вчені вважають малорухливість.

Сучасні люди проводять багато часу в сидячому положенні – вони сидять за комп'ютерами, на своїх робочих місцях, в транспорті або за кермом власного автомобіля. Медики рекомендують не проводити в цій позі більше однієї години, в ідеалі потрібно вставати та розминатися щопівгодини. Але цими рекомендаціями більшість нехтує.

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Надмірне сидіння негативно впливає на здоров'я

Між тим, тривалий час у сидячому положенні протягом дня дослідники оцінюють як серйозний фактор впливу на розвиток відразу декількох видів онкології – рак легенів, кишківника, молочної та передміхурової залоз.

Інша вкрай небезпечна звичка – надмірна захопленість м'ясними продуктами і сиром. Ці продукти є багатими джерелами тваринного білка, який, за словами наукових фахівців, містить в собі багато гормонів, здатних активувати ракові клітини.

М'ясними та сирними продуктами краще не зловживати

Приготування їжі на газі вчені також зарахували до переліку згубних для людини звичок. Газова плита стає причиною того, що в повітря потрапляє висока доза окису вуглецю, двоокису азоту та формальдегіду – речовин, які отруюють організм при курінні тютюну.

Газова плита отруює повітря в оселі

Завершує четвірку найбільш небезпечних звичок дефіцит сну. Дослідження, що проводилося вченими з Університету Чикаго, показало, що хронічний дефіцит сну збільшує експресію раку, а також пригнічує імунні ресурси організму на початковій стадії розвитку раку.

Дефіцит сну теж має негативний вплив

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