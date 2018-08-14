Науковці розповіли, що негативно впливає на людей

Життя в однокімнатних квартирах, що не дозволяє людям мати достатньо особистого простору, може виявитися провокатором розвитку різних психосоматичних захворювань. Тому науковці рекомендують, за можливості, підшукувати собі помешкання з більшою кількістю кімнат.

Проживання на території, яка не дозволяє усамітнюватися, з великою ймовірністю призведе до розладів психіки, нервозності, появі симптомів депресії. До такого висновку медики прийшли після опитування членів сімей з дітьми, які проживають в квартирах з різною кількістю кімнат.

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За словами вчених, люди, які в силу обмежених житлових умов були обділені особистим простором, частіше скаржилися на дискомфорт і інші прояви психічних порушень. У дітей при відсутності особистого простору спостерігалася підвищена схильність до респіраторних хронічних захворювань, ослабленого імунітету й ожиріння.

Відсутність особистого простору має негативний вплив

Фахівці встановили, що в міру збільшення квадратних метрів на одну людину зменшувалася захворюваність серед членів сімей. Все це пояснюється кращою якістю повітряного середовища в більш об'ємному приміщенні, відзначили експерти.

Вчені вважають, що у людей, як і у всіх живих організмів у природі є древній захисний механізм, що обумовлює прагнення мати деякий вільний особистий простір. Якщо надовго позбавити людину особистого простору, з'являється дискомфорт, агресія, тривога. Навіть співіснування поруч з близькими та рідними в умовах без такого простору не може тривати довго, адже людина з самого початку схильний зберігати свою автономність і недоторканність, поділилися своєю думкою наукові експерти.

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