Чому не варто регулярно пити каву

Постійне вживання кави може спровокувати безсоння і негативно вплинути на мозок.

Науковці обстежили 162 пенсіонера, що не мали хронічних хвороб. Вчені визначили, скільки кави пили ці люди, після чого порівняли отримані дані з МРТ-скануванням мозку учасників експерименту.

І ще: Замість кави: ці напої додають бадьорості на весь день

В результаті з'ясувалося, що у активних любителів кави було зниження обсягу шишкоподібної залози: тієї ділянки мозку, що відповідає за вироблення гормону сну мелатоніну. Поступове всихання залози через пиття кави може призвести до хронічного погіршення сну.

У той же час відомо, що цей напій може покращувати здатності функціонування печінки та інших внутрішніх органів. Тож, горня кави на добу вам точно не зашкодить, якщо у вас немає ніяких протипоказань. У розчинній каві кофеїну міститься менше, проте вона вважається більш шкідливою для організму через специфічний процес обробки.

Читайте також: Названо несподівані властивості аромату кави