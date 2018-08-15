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Чому не варто регулярно пити каву

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Цей напій може покращувати здатності функціонування печінки - фото 1
Цей напій може покращувати здатності функціонування печінки / Reader's Digest

Постійне вживання кави може спровокувати безсоння і негативно вплинути на мозок.

Науковці обстежили 162 пенсіонера, що не мали хронічних хвороб. Вчені визначили, скільки кави пили ці люди, після чого порівняли отримані дані з МРТ-скануванням мозку учасників експерименту.

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В результаті з'ясувалося, що у активних любителів кави було зниження обсягу шишкоподібної залози: тієї ділянки мозку, що відповідає за вироблення гормону сну мелатоніну. Поступове всихання залози через пиття кави може призвести до хронічного погіршення сну.

У той же час відомо, що цей напій може покращувати здатності функціонування печінки та інших внутрішніх органів. Тож, горня кави на добу вам точно не зашкодить, якщо у вас немає ніяких протипоказань. У розчинній каві кофеїну міститься менше, проте вона вважається більш шкідливою для організму через специфічний процес обробки.

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Джерело: health.harvard
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