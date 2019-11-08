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Названо найкращі кліпи останнього десятиліття

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Названо найкращі кліпи останнього десятиліття - фото 1

Складено ТОП-50 кліпів десятиліття за версією порталу BuzzFeed. Рейтинг супроводжується статистикою переглядів. Перелік з'явився на офіційному сайті порталу.

Фахівці вибрали найкращі музичні ролики за кожен рік, починаючи з 2010. Кожен кліп в ТОПі супроводжується статистикою переглядів. Серед найкращих відео останнього десятиліття опинилися кліп Адель Rolling in the Deep, Пінк – Try та кліп Chandelier від Sia. Повний перелік за десять років дивіться нижче.

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2010
Адель – Rolling in the Deep (1,6 мільярда переглядів)

2011
Gotye – Somebody That I Used To Know (1,2 мільярда переглядів)

2012
Пінк – Try (404 мільйони переглядів)

2013
Майлі Сайрус – Wrecking Ball (1 мільярд переглядів)

2014
Sia – Chandelier (2,1 мільярда переглядів)

2015
Джастін Бібер – Sorry (3,2 мільярда переглядів)

2016
Beyonce – Formation (188 мільйонів переглядів)

2017
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito (6,5 мільярда переглядів)

2018
Drake – God's Plan (1 мільярд переглядів)

2019
Jonas Brothers – Sucker (229 мільйонів переглядів)

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Джерело: buzzfeed
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