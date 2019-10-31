Плейлист нових пісень для осіннього вечора: ідеальна музика для настрою

Шукаєш ідеальний осінній плейлист, щоб розслабитись ввечері? Зібрали найкращі затишні пісні, які покращать настрій та подарують особливу атмосферу. Вмикай сучасну музику та насолоджуйся осінню з Радіо МАКСИМУМ.

Осінні вечори можуть бути холодними та сумними, і тоді на допомогу приходить улюблена музика! Навіть, якщо у вас в планах серйозні справи, просто прибирання чи зустріч з друзями, то хороший фон не завадить. Саме для холодних, але затишних вільних моментів зібрали плейлист сучасних пісень, які ідеально підійдуть для гарного настрою восени.

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Від джазових мотивів до нових і популярних треків, які запам'ятаються та змусять підспівувати - все це і більше можна почути у плейлисті від Радіо МАКСИМУМ.

Плейлист нової музики для відпочинку слухати онлайн:

Також плейлист популярних пісень можна послухати за цим посиланням.

Бракує улюблених треків? Надсилайте у коментарі свіжі пісні, які змушують вас усміхатись та танцювати. Радіо МАКСИМУМ разом з активними коментаторами створить топ найкрутішої музики жовтня, яка точно не залишить вас байдужими!

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