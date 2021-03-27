Названі наслідки переходу на літній час для організму

Вже цієї неділі ми прокинемося на годину раніше: адаптація організму, бажання заїдати стрес, головний біль, неуважність – ось неповний список наслідків переходу на літній час. Саме тому важливо подбати про своє здоров'я.

В ніч з суботи 27 березня на неділю 28 березня потрібно перевести стрілки годинника на годину вперед. Готуйтеся прокидатися на годину раніше.

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Переведення стрілок на годину вперед в першу чергу б'є по здоров'ю метеочутливих людей, самопочуттю літніх, а також тих, у кого є хронічні захворювання. Проведено чимало досліджень, які доводять, що порушення циркадних ритмів (тобто циклічних коливань інтенсивності біопроцесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі) шкідливе.

Більш ранній підйом – це втрата для нашого організму важливого, ресурсного часу, оскільки ми втрачаємо години сну, це відчутно для нашого організму. Недосипання впливає на наші біоритми, тим самим порушуючи режим сну і неспання, – каже експерт, психолог, дієтолог, консультант зі здорового харчування Ксенія Рен, – у багатьох людей зміна режиму, недосипання викликає стрес і бажання цей стрес заїдати. Підсумок, накопичення зайві кілограми. Не кажучи вже про зниження працездатності і загального нездужання.

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