Батат чи картопля: що корисніше для здоров'я

Картопля давно займає на нашому столі почесне місце. А от батат менш популярний, хоча його називають корисним аналогом картоплі. Який же овоч краще?

Експерти відзначають, що картопля є цінним джерелом вітамінів С і групи В, а також в ній багато калію, фосфору, магнію, рибофлавіну і інших мінералів. Також в цьому овочі є антиоксиданти. Про це пише edaizzabugra.

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Ще в бульбі міститься так званий "стійкий" крохмаль, який, як і клітковина, допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, запобігаючи розвитку цукрового діабету. Ще однією перевагою картоплі є високий вміст калію, який в організмі виконує безліч важливих функцій, зокрема підтримує роботу серцево-судинної і нервової систем.

Батат багатий на вітаміни А і Е, а також потужні антиоксидантні речовини, які захищають організм від розвитку небезпечних захворювань, в тому числі онкології. Також він містить багато клітковини, яка покращує травлення і очищає судини від "поганого" холестерину. Ще активні речовини в бататі сприятливо впливають на нервову систему, підвищуючи концентрацію і покращуючи пам'ять.

Експерти відзначають, що картопля і батат, попри те, що їх часто порівнюють, не є "родичами", але за вмістом корисних речовин все ж виграє батат.

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