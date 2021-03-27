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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 27 березня: в Україні виявлений 1 632 131​ випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 17 424 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 27 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 123 500 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 945 044 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 632 131
Одужали 1 297 282
Померли 31 751

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 724

Волинська область

 310

Дніпропетровська область

 1 171

Донецька область

 802

Житомирська область

 813

Закарпатська область

 353

Запорізька область

 599

Івано-Франківська область

 373

Кіровоградська область

 172

Київ

 1 226

Київська область

 1 273

Львівська область

 1 407

Луганська область

 167

Миколаївська область

 454

Одеська область

 1 282

Полтавська область

 673

Рівненська область

 553

Сумська область

 567

Тернопільська область

 628

Харківська область

 1 132

Херсонська область

 1774

Хмельницька область

 822

Чернівецька область

 516

Черкаська область

 564

Чернігівська область

 625

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-03-2021:2

Захворіли

126 727 456
Одужали

102 186 956
Померли

2 780 162

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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