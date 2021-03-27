Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 27 березня: в Україні виявлений 1 632 131​ випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 17 424 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 27 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 123 500 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 945 044 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 632 131 Одужали 1 297 282 Померли 31 751

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 724 Волинська область 310 Дніпропетровська область 1 171 Донецька область 802 Житомирська область 813 Закарпатська область 353 Запорізька область 599 Івано-Франківська область 373 Кіровоградська область 172 Київ 1 226 Київська область 1 273 Львівська область 1 407 Луганська область 167 Миколаївська область 454 Одеська область 1 282 Полтавська область 673 Рівненська область 553 Сумська область 567 Тернопільська область 628 Харківська область 1 132 Херсонська область 1774 Хмельницька область 822 Чернівецька область 516 Черкаська область 564 Чернігівська область 625

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-03-2021:2

Захворіли 126 727 456 Одужали 102 186 956 Померли 2 780 162 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз