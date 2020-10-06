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Названі найпопулярніші додатки для Android і iOS

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Названі найпопулярніші додатки для Android і iOS - фото 1

Опублікований список найзавантажуваніших мобільних додатків для смартфонів на iOS і Android. Рейтинг був складений аналітиками компанії SensorTower за третій квартал 2020 року.

Так, загальна кількість завантажень додатка TikTok у світі досягла 36,5 мільярда – на 23,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Тож китайська соцмережа очолила список найпопулярніших програм на всіх платформах. У переліку серед лідерів також опинилися мобільні версії Facebook, Zoom, WhatsApp та Instagram.

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Серед завантажуваних мобільних ігор на iPhone ТОП-10 очолили Honor of the Kings, PUBG Mobile і Pokemon GO. Серед смартфонів на Android найбільше завантажували ігри – Coin Master, Pokemon GO і Lineage M.

На мобільних додатках компанія Apple вже заробила 19 мільярдів доларів проти 10,3 мільярда у Google Play.

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Названі найпопулярніші додатки для Android і iOS - фото 428825

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Джерело: gizchina
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