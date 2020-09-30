Facebook об'єднав чати Messenger і Instagram та додав нові функції: що змінилося

Facebook об'єднав чати Messenger та Instagram і розповів про нові функції. Оновлення поки доступні тільки у деяких країнах, але скоро їх розширять на весь світ.

Тепер користувачі різних чатів можуть спілкуватися один з одним використовуючи будь-який з двох додатків. Про плани компанії об'єднати Messenger і Instagram The New York Times писала в 2019 році. Об'єднувати чати почали у серпні 2020 року. Тепер компанія оголосила про це офіційно і розповіла про нові функції загального чату:

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Спільний перегляд Facebook Watch або IGTV в режимі дзвінка;

Режим, в якому повідомлення видаляються після їхнього прочитання або закриття чату;

Стікери у вигляді селфі;

Вибір колірної теми;

Реакції на повідомлення у вигляді емодзі;

Пересилання повідомлень;

Відповіді на конкретне повідомлення;

Анімовані ефекти повідомлень.

За день до цього компанія також оголосила про початок тестування Центру облікових записів, який дозволить синхронізувати дані профілю користувача у Facebook, Instagram і Messenger.

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