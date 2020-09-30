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Facebook об'єднав чати Messenger і Instagram та додав нові функції: що змінилося

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Facebook об'єднав чати Messenger і Instagram та додав нові функції: що змінилося - фото 1

Facebook об'єднав чати Messenger та Instagram і розповів про нові функції. Оновлення поки доступні тільки у деяких країнах, але скоро їх розширять на весь світ.

Тепер користувачі різних чатів можуть спілкуватися один з одним використовуючи будь-який з двох додатків. Про плани компанії об'єднати Messenger і Instagram The New York Times писала в 2019 році. Об'єднувати чати почали у серпні 2020 року. Тепер компанія оголосила про це офіційно і розповіла про нові функції загального чату:

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  • Спільний перегляд Facebook Watch або IGTV в режимі дзвінка;
  • Режим, в якому повідомлення видаляються після їхнього прочитання або закриття чату;
  • Стікери у вигляді селфі;
  • Вибір колірної теми;
  • Реакції на повідомлення у вигляді емодзі;
  • Пересилання повідомлень;
  • Відповіді на конкретне повідомлення;
  • Анімовані ефекти повідомлень.

За день до цього компанія також оголосила про початок тестування Центру облікових записів, який дозволить синхронізувати дані профілю користувача у Facebook, Instagram і Messenger.

Facebook об'єднав чати Messenger і Instagram та додав нові функції: що змінилося - фото 428131
Facebook об'єднав чати Messenger і Instagram та додав нові функції: що змінилося - фото 428130

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Джерело: about.fb
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