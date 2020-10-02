У месенджері WhatsApp з'явилася низка нових функцій: вони вам сподобаються

Популярний месенджер WhatsApp незабаром отримає чергове оновлення – у бета-версії програми для Android уже з'явилися нові функції, реліз яких у стабільній збірці очікується найближчим часом. Чим же цікаве оновлення месенджера.

Крім можливості назавжди вимикати дратівливі повідомлення з певних чатів у WhatsApp, додаток отримає покращену систему очищення файлів і одну з корисних мультимедійних можливостей сервісу Instagram.

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Першим з нововведень, якими незабаром зможе похизуватися месенджер, стане пункт меню "заглушити назавжди" для обраних чатів. Раніше вимкнути повідомлення можна було тільки на 8 годин, тиждень або 1 рік.



У WhatsApp з'явиться функція "заглушити назавжди" для обраних чатів

Крім того, розробники месенджера оновлять графічний інтерфейс меню "Використання сховища", який тепер відображає детальнішу інформацію про використання вбудованого накопичувача.

У власників гаджетів також з'явиться можливість відсортувати мультимедійні файли, збережені у папці програми, і швидко очистити їх, якщо виникне така необхідність. Список чатів із зазначенням їх розмірів доповниться рядком пошуку для зручності навігації.

Нарешті, у версії WhatsApp Beta v2.20.201.10 для Android уже з'явився пункт "Рекомендації з використання мультимедіа" – за аналогією з Instagram він допомагає вирівнювати стікери та текст при редагуванні зображень, відео та GIF-файлів.

Дата релізу зазначених функцій для стабільної версії WhatsApp буде оголошена розробниками пізніше.

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