Названо 5 найкорисніших видів горіхів

Кожен вид горіхів унікальний по-своєму, але є більш поживні і корисні. Калорійність в цьому продукті є перевагою, адже такі жири необхідні для нормального функціонування організму. Які ж саме горіхи є найкориснішими – читайте далі.

Горіхи використовують у приготуванні різноманітних страв: від соусів до десертів. Горіхами посипають салати та їдять цілими на перекус. Кеш'ю, арахіс, волоські горіхи, фісташки та інші горішки люблять всі. Розповімо, які з них найкорисніші для вашого здоров'я.

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Кеш'ю, або індійський горіх

Кеш'ю, або індійський горіх

Кеш'ю належить до сімейства отруйного плюща, але не лякайтеся назви. Вони дуже корисні, оскільки містять фітати з протизапальними властивостями, а також незамінні мінерали фосфору, магнію, міді та марганцю. Дослідження показують, що у чоловіків і жінок з помірно підвищеним холестерином, які споживали від 16 до 36 кешью в день, спостерігалося зниження загального холестерину через місяць. Molecular Nutrition and Food Research повідомили, що сполуки в цьому горісі можуть поліпшити те, як клітини впливають на глюкозу, що корисно для діабетиків.

Горіхи кешью найчастіше використовують для зміцнення зубів і ясен, як загальнозміцнюючий засіб при простудних захворюваннях.

Горіх макадамія

Горіх макадамія

Королева горіхів - макадамія. Цей горіх походить з Австралії. Також він є хорошим джерелом тіаміну і марганцю. Це найдорожчий горіх в світі, тому що його складно вирощувати. Дерево починає плодоносити лише на 8-10 році, і дуже страждає від нападів шкідників.

Вважається, що систематичне вживання горіхів в їжу надає сил, знімає головний біль, усуває проблеми зі шкірою, нормалізує її колір і жирність. Також його речовини здатні виводити накопичився зайвий холестерин з організму, що є прекрасною профілактикою серцево-судинних захворювань, допомагають при захворюваннях суглобів і кісток. Також їх їдять при ангіні, менінгіті і артрозі.

Інше дослідження продемонструвало зниження біомаркерів запалення і окисного стресу у людей, які з'їли 15% калорій з горіхів макадамії, що вказує на можливу профілактику ішемічної хвороби серця.

Фісташки

Фісташки

Вчені з Університету Торонто виявили, що жменя фісташок, з'їдена разом з продуктами з високим глікемічним індексом (білий хліб, наприклад) знижує рівень цукру і "гормонів голоду" в крові. Таким чином, фісташки регулюють апетит, що є чудовою новиною для діабетиків.

Фісташки містять до 90% "хороших" жирів, які знижують рівень холестерину в крові і ризик серцевих захворювань. Вчені з Державного університету Пенсільванії з'ясували, що вживання двох жмень фісташок в день допомагає знизити рівень холестерину на 9-12%.

Мигдаль

Мигдаль

Мигдаль часто вважають горіхом, хоча насправді він є кісточковим плодом. Журнал Nutrition опублікував дослідження, яке показує зниження маси тіла, жиру в черевній порожнині і артеріального тиску у людей, які страждають ожирінням, після вживання 15% калорій з мигдаля протягом 12 тижнів.

Насіння мигдалю містять від 35% до 67% жирного масла. Мигдаль є одним з кращих рослинних джерел білка, і містить його стільки ж, скільки пісне м'ясо - до 30%.

Інше дослідження показало, що мигдаль допомагає контролювати рівень глюкози, покращує рівень тригліцеридів і холестерину і зменшує розмір талії у дорослих з діабетом. Мигдаль є відмінним джерелом вітаміну Е, кальцію, магнію і фолату, а також покращує пам'ять.

Волоський горіх

Волоський горіх

Волоський горіх містить омега-3 жирні кислоти, які дуже корисні для організму. Горіхи багаті альфа-лінолевої кислотою, омега-3 жирними кислотами, пов'язаної з поліпшенням здоров'я кісток і профілактикою серцево-судинних захворювань і діабету.

Кілька років тому в Америці було проведено експеримент за участю групи добровольців. Тоді 20% калорій денного раціону надходило від вживання волоських горіхів. З'ясувалося, що вміст холестерину у піддослідних знизився в середньому на 12%, а рівень так званого "поганого" холестерину знизився ще більше.

Володіючи потужними антиоксидантними властивостями, білки волоського горіха борються з клітинами раку молочної залози, товстої кишки, простати і нирок.

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Тому їжте жменю горіхів щодня, і ви отримаєте максимальну користь від цих дарів природи