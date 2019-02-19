На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо 5 найкорисніших видів горіхів
-
- 111
Кожен вид горіхів унікальний по-своєму, але є більш поживні і корисні. Калорійність в цьому продукті є перевагою, адже такі жири необхідні для нормального функціонування організму. Які ж саме горіхи є найкориснішими – читайте далі.
Горіхи використовують у приготуванні різноманітних страв: від соусів до десертів. Горіхами посипають салати та їдять цілими на перекус. Кеш'ю, арахіс, волоські горіхи, фісташки та інші горішки люблять всі. Розповімо, які з них найкорисніші для вашого здоров'я.
Читайте також: Як самостійно зробити рослинне молоко: лайфхак Аніти Луценко
Кеш'ю, або індійський горіх
Кеш'ю належить до сімейства отруйного плюща, але не лякайтеся назви. Вони дуже корисні, оскільки містять фітати з протизапальними властивостями, а також незамінні мінерали фосфору, магнію, міді та марганцю. Дослідження показують, що у чоловіків і жінок з помірно підвищеним холестерином, які споживали від 16 до 36 кешью в день, спостерігалося зниження загального холестерину через місяць. Molecular Nutrition and Food Research повідомили, що сполуки в цьому горісі можуть поліпшити те, як клітини впливають на глюкозу, що корисно для діабетиків.
Горіхи кешью найчастіше використовують для зміцнення зубів і ясен, як загальнозміцнюючий засіб при простудних захворюваннях.
Горіх макадамія
Королева горіхів - макадамія. Цей горіх походить з Австралії. Також він є хорошим джерелом тіаміну і марганцю. Це найдорожчий горіх в світі, тому що його складно вирощувати. Дерево починає плодоносити лише на 8-10 році, і дуже страждає від нападів шкідників.
Вважається, що систематичне вживання горіхів в їжу надає сил, знімає головний біль, усуває проблеми зі шкірою, нормалізує її колір і жирність. Також його речовини здатні виводити накопичився зайвий холестерин з організму, що є прекрасною профілактикою серцево-судинних захворювань, допомагають при захворюваннях суглобів і кісток. Також їх їдять при ангіні, менінгіті і артрозі.
Інше дослідження продемонструвало зниження біомаркерів запалення і окисного стресу у людей, які з'їли 15% калорій з горіхів макадамії, що вказує на можливу профілактику ішемічної хвороби серця.
Фісташки
Вчені з Університету Торонто виявили, що жменя фісташок, з'їдена разом з продуктами з високим глікемічним індексом (білий хліб, наприклад) знижує рівень цукру і "гормонів голоду" в крові. Таким чином, фісташки регулюють апетит, що є чудовою новиною для діабетиків.
Фісташки містять до 90% "хороших" жирів, які знижують рівень холестерину в крові і ризик серцевих захворювань. Вчені з Державного університету Пенсільванії з'ясували, що вживання двох жмень фісташок в день допомагає знизити рівень холестерину на 9-12%.
Мигдаль
Мигдаль часто вважають горіхом, хоча насправді він є кісточковим плодом. Журнал Nutrition опублікував дослідження, яке показує зниження маси тіла, жиру в черевній порожнині і артеріального тиску у людей, які страждають ожирінням, після вживання 15% калорій з мигдаля протягом 12 тижнів.
Насіння мигдалю містять від 35% до 67% жирного масла. Мигдаль є одним з кращих рослинних джерел білка, і містить його стільки ж, скільки пісне м'ясо - до 30%.
Інше дослідження показало, що мигдаль допомагає контролювати рівень глюкози, покращує рівень тригліцеридів і холестерину і зменшує розмір талії у дорослих з діабетом. Мигдаль є відмінним джерелом вітаміну Е, кальцію, магнію і фолату, а також покращує пам'ять.
Волоський горіх
Волоський горіх містить омега-3 жирні кислоти, які дуже корисні для організму. Горіхи багаті альфа-лінолевої кислотою, омега-3 жирними кислотами, пов'язаної з поліпшенням здоров'я кісток і профілактикою серцево-судинних захворювань і діабету.
Кілька років тому в Америці було проведено експеримент за участю групи добровольців. Тоді 20% калорій денного раціону надходило від вживання волоських горіхів. З'ясувалося, що вміст холестерину у піддослідних знизився в середньому на 12%, а рівень так званого "поганого" холестерину знизився ще більше.
Володіючи потужними антиоксидантними властивостями, білки волоського горіха борються з клітинами раку молочної залози, товстої кишки, простати і нирок.
Читайте також: Корисно для здоров'я: лікарі поділилися порадою для офісних працівників
Тому їжте жменю горіхів щодня, і ви отримаєте максимальну користь від цих дарів природи
-
16:22Науковці зняли подорож до центру Землі: вражаюче відео
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
15:53У мережі показали нове фото електричного позашляховика Mitsubishi
-
15:27Facebook слідкує за вашими діями: як це відключити на Android-смартфонах
-
15:15Стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на розкішну вечірку baby shower
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:57Зранку чи ввечері: науковці розповіли, коли краще займатися спортом
-
14:41Маша Єфросиніна підкорила фанатів грайливим образом
-
14:26Samsung Galaxy S10: оголошені ціни і дата виходу в Україні
-
14:12400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
13:31Актор Х'ю Джекман попав до Книги рекордів Гіннеса
-
13:07Опубліковано оновлений "рейтинг гріхів" країн світу
-
12:55Вихідний 8 березня 2019 в Україні чи ні: усі свята і вихідні в березні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:37Учені виявили японську рослину, яка продовжує молодість
-
12:20Сало і листя буряка: названо ТОП 10 найпоживніших продуктів
-
12:08Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
11:41Названі найдорожчі розмитнені євробляхи
-
11:21Британка вирішила пошити сумочку зі вставками з власної шкіри
-
10:57Концепт гнучкого iPhone показали на фото
-
10:35Ось чому жінки обирають бородатих чоловіків
-
10:19Українка увійшла в трійку найталановитіших людей світу
-
09:50У Фінляндії кролика занесли у Книгу рекордів Гіннесса, і ось чому
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
09:15ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?
-
07:15Прогноз погоди 21 лютого в Україні
- 20 лютого
-
21:23Як нормалізувати рівень тестостерону: прості поради
-
18:31Дружина воротаря Динамо показала спекотні фото в купальнику
-
16:20Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)
-
14:44Як змінилася супермодель 90-х Сінді Кроуфорд: гарячі фото красуні
-
13:32Представлено Xiaomi Mi9: шалена потужність за привабливу ціну
-
11:28Ломаченко дізнався ім'я нового суперника: дата і місце бою
-
10:32Звідки брати енергію: прості лайфхаки
-
07:15Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно
- 19 лютого
-
20:50Названо найбільш нудні туристичні пам'ятки у світі
-
19:00Ліверпуль – Баварія онлайн трансляція: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
-
16:21Як приготувати справжній плов: секрети і правила
-
14:53Дешеві авіаперельоти: Wizz Air відкриває два нових напрямки
-
12:13RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
-
10:30Нацвідбір на Євробачення 2019: KAZKA вперше прокоментувала свій виступ
-
07:15Прогноз погоди в Україні 19 лютого
- 18 лютого
-
22:53Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена
-
20:54Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція
-
18:3010 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер
-
16:14Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Австрію
-
14:15Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)