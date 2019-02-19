Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Названо 5 найкорисніших видів горіхів

  • 111
Найкорисніші горіхи - фото 1
Найкорисніші горіхи

Кожен вид горіхів унікальний по-своєму, але є більш поживні і корисні. Калорійність в цьому продукті є перевагою, адже такі жири необхідні для нормального функціонування організму. Які ж саме горіхи є найкориснішими – читайте далі.

Горіхи використовують у приготуванні різноманітних страв: від соусів до десертів. Горіхами посипають салати та їдять цілими на перекус. Кеш'ю, арахіс, волоські горіхи, фісташки та інші горішки люблять всі. Розповімо, які з них найкорисніші для вашого здоров'я.

Читайте також: Як самостійно зробити рослинне молоко: лайфхак Аніти Луценко

Кеш'ю, або індійський горіх

Кеш'ю, або індійський горіх - фото 308556
Кеш'ю, або індійський горіх

Кеш'ю належить до сімейства отруйного плюща, але не лякайтеся назви. Вони дуже корисні, оскільки містять фітати з протизапальними властивостями, а також незамінні мінерали фосфору, магнію, міді та марганцю. Дослідження показують, що у чоловіків і жінок з помірно підвищеним холестерином, які споживали від 16 до 36 кешью в день, спостерігалося зниження загального холестерину через місяць. Molecular Nutrition and Food Research повідомили, що сполуки в цьому горісі можуть поліпшити те, як клітини впливають на глюкозу, що корисно для діабетиків.

Горіхи кешью найчастіше використовують для зміцнення зубів і ясен, як загальнозміцнюючий засіб при простудних захворюваннях.

Горіх макадамія

Горіх макадамія - фото 308553
Горіх макадамія

Королева горіхів - макадамія. Цей горіх походить з Австралії. Також він є хорошим джерелом тіаміну і марганцю. Це найдорожчий горіх в світі, тому що його складно вирощувати. Дерево починає плодоносити лише на 8-10 році, і дуже страждає від нападів шкідників.

Вважається, що систематичне вживання горіхів в їжу надає сил, знімає головний біль, усуває проблеми зі шкірою, нормалізує її колір і жирність. Також його речовини здатні виводити накопичився зайвий холестерин з організму, що є прекрасною профілактикою серцево-судинних захворювань, допомагають при захворюваннях суглобів і кісток. Також їх їдять при ангіні, менінгіті і артрозі.

Інше дослідження продемонструвало зниження біомаркерів запалення і окисного стресу у людей, які з'їли 15% калорій з горіхів макадамії, що вказує на можливу профілактику ішемічної хвороби серця.

Фісташки

Фісташки - фото 308554
Фісташки

Вчені з Університету Торонто виявили, що жменя фісташок, з'їдена разом з продуктами з високим глікемічним індексом (білий хліб, наприклад) знижує рівень цукру і "гормонів голоду" в крові. Таким чином, фісташки регулюють апетит, що є чудовою новиною для діабетиків.

Фісташки містять до 90% "хороших" жирів, які знижують рівень холестерину в крові і ризик серцевих захворювань. Вчені з Державного університету Пенсільванії з'ясували, що вживання двох жмень фісташок в день допомагає знизити рівень холестерину на 9-12%.

Мигдаль

Мигдаль - фото 308555
Мигдаль

Мигдаль часто вважають горіхом, хоча насправді він є кісточковим плодом. Журнал Nutrition опублікував дослідження, яке показує зниження маси тіла, жиру в черевній порожнині і артеріального тиску у людей, які страждають ожирінням, після вживання 15% калорій з мигдаля протягом 12 тижнів.

Насіння мигдалю містять від 35% до 67% жирного масла. Мигдаль є одним з кращих рослинних джерел білка, і містить його стільки ж, скільки пісне м'ясо - до 30%.

Інше дослідження показало, що мигдаль допомагає контролювати рівень глюкози, покращує рівень тригліцеридів і холестерину і зменшує розмір талії у дорослих з діабетом. Мигдаль є відмінним джерелом вітаміну Е, кальцію, магнію і фолату, а також покращує пам'ять.

Волоський горіх

Волоський горіх - фото 308557
Волоський горіх

Волоський горіх містить омега-3 жирні кислоти, які дуже корисні для організму. Горіхи багаті альфа-лінолевої кислотою, омега-3 жирними кислотами, пов'язаної з поліпшенням здоров'я кісток і профілактикою серцево-судинних захворювань і діабету.

Кілька років тому в Америці було проведено експеримент за участю групи добровольців. Тоді 20% калорій денного раціону надходило від вживання волоських горіхів. З'ясувалося, що вміст холестерину у піддослідних знизився в середньому на 12%, а рівень так званого "поганого" холестерину знизився ще більше.

Володіючи потужними антиоксидантними властивостями, білки волоського горіха борються з клітинами раку молочної залози, товстої кишки, простати і нирок.

Читайте також: Корисно для здоров'я: лікарі поділилися порадою для офісних працівників

Тому їжте жменю горіхів щодня, і ви отримаєте максимальну користь від цих дарів природи

Джерело: Noticieros.Televisa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 2046
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа