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Корисно для здоров'я: лікарі поділилися порадою для офісних працівників

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Фізична активність протягом півгодини на день рятує офісних працівників - фото 1
Фізична активність протягом півгодини на день рятує офісних працівників / Reader's Digest

Згідно з даними нового дослідження, опублікованими в American Journal of Epidemiology, людям, які ведуть сидячий спосіб життя через роботу, необхідні щоденні 30-хвилинні навантаження. За словами вчених, активність в такому обсязі рятує від шкідливого впливу на організм тривалого сидіння.

Більшість сучасних жителів розвинених країн не мають достатньої фізичної активності, але навіть не дуже значне фізичне навантаження дозволяє зняти шкідливий вплив від малорухомості. Всього 30 хвилин помірної фізичної активності на день можуть протидіяти цілому дню сидіння, – заявили автори роботи, фахівці з медичного центру Колумбійського університету.

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Науковці проводили експеримент, в якому брали участь 8 тисяч осіб у віці від 45 років, які мали на собі монітори активності. Фахівці порівняли показники датчиків фізичної активності з параметрами роботи серцево-судинної системи й активності метаболізму. Таким чином було встановлено: люди, в житті яких була присутня щоденна фізична активність в обсязі бодай 30 хвилин, повністю звільнялися від шкідливого ефекту сидячої роботи.

Достатньо півгодини на день приділяти фізичним вправам - фото 308443
Достатньо півгодини на день приділяти фізичним вправам

Попередні наукові дослідження показали, що існує зв'язок між способом життя з довгим сидінням протягом дня і передчасною смертю через хвороби серця, інсульти, діабет другого типу, гіпертонію, хвороби мозку та легенів. Якщо люди приділяють фізичним навантаженням хоча б 7,5 годин на тиждень, то ризик смертності зменшується на 20%, заявляли при цьому вчені.

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Джерело: Medikforum
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