Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Як самостійно зробити рослинне молоко: лайфхак Аніти Луценко

  • 39
Аніта Луценком розповіла, як робити рослинне молоко - фото 1
Аніта Луценком розповіла, як робити рослинне молоко / viva

Тренер Аніта Луценко розповіла, як вдома зробити рослинне молоко без зайвих зусиль. Це не лише корисно, а й смачно!

34-річна українська спортсменка та експерт зі схуднення Аніта Луценко ділиться корисною не лише у різноманітних програмах та шоу, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там зі жінкою стежать понад 800 тис. користувачів, і це не дивно, адже тренерка публікує фото зі своїх буднів, а також розповідає про спорт та їжу.

І ще: Найкраща закуска до футболу і пива

Нещодавно Аніта показала рецепт рослинного молока з горіхів, яке доволі популярне. Готові повторити?

Як приготувати рослинне молоко вдома:

  1. Замочити горіхи водою на ніч
  2. Закинути жменю горіхів або скільки є у потужний блендер та залити склянкою води.
  3. Можна процідити через ситечко

"На ньому можна варити вівсянку, наприклад. Заливаю після того. Як зварилась і трішки тримаю разом на вогні, а тоді знімаю, щоб просочилась. Можна пити просто окремо. Можна додавати у тепле мед за бажанням чи кокосовий цукор, сироп топінамбура", – підсумувала Луценко.

Читайте також: Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31270
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл