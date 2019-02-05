Як самостійно зробити рослинне молоко: лайфхак Аніти Луценко

Тренер Аніта Луценко розповіла, як вдома зробити рослинне молоко без зайвих зусиль. Це не лише корисно, а й смачно!

34-річна українська спортсменка та експерт зі схуднення Аніта Луценко ділиться корисною не лише у різноманітних програмах та шоу, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там зі жінкою стежать понад 800 тис. користувачів, і це не дивно, адже тренерка публікує фото зі своїх буднів, а також розповідає про спорт та їжу.

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Нещодавно Аніта показала рецепт рослинного молока з горіхів, яке доволі популярне. Готові повторити?

Як приготувати рослинне молоко вдома:

Замочити горіхи водою на ніч Закинути жменю горіхів або скільки є у потужний блендер та залити склянкою води. Можна процідити через ситечко

"На ньому можна варити вівсянку, наприклад. Заливаю після того. Як зварилась і трішки тримаю разом на вогні, а тоді знімаю, щоб просочилась. Можна пити просто окремо. Можна додавати у тепле мед за бажанням чи кокосовий цукор, сироп топінамбура", – підсумувала Луценко.

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