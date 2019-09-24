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Навіть банани! 5 несподіваних речей, які скоро можуть зникнути з лиця Землі
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З кожним роком людство дедалі більше відчуває скорочення ресурсів. Та якщо про дефіцит води чи корисних копалин знають усі, то про інші ресурси, які теж можуть зникнути через неправильне використання, відомо менше.
Розповідаємо про 5 важливих ресурсів на межі зникнення, про які ви, можливо, не знаєте.
1. Пісок
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Це може здаватись дивним, адже піску нібито повно на пляжах та в пустелях. Однак річ у тому, що саме пісок (разом із гравієм) є одним із найбільш видобувних твердих матеріалів у світі. І ми використовуємо його набагато швидше, ніж природа встигає його відновити.
Для утворення піску шляхом ерозії необхідні тисячі років, в той час як ми використовуємо його щодня у величезних масштабах у будівництві, меліорації, фільтрації води і навіть для виготовлення скла у ваших вікнах та мобільному телефоні.
2. Гелій
Коли наступного разу відпускатимете у небо повітряну кульку – задумайтесь над тим, чи варто це робити. По-перше, це забруднює нашу планету та шкодить птахам. По-друге, газ гелій – це також вичерпний ресурс, який видобувають глибоко з-під землі, і запасів його лишилось на лічені десятиліття.
За деякими підрахунками, дефіцит гелію виникне протягом 30-50 років. Вам може здатися, що це лише трохи зіпсує настрій на дитячих вечірках, однак гелій має важливе медичне використання: охолодження магнітів, які дозволяють функціонувати МРТ-сканерам.
3. Ґрунт
Хоча світові запаси ґрунту не можуть взяти й випаруватись з поверхні Землі, його нераціональне використання наразі становить серйозну проблему. Більшість життєво важливих поживних речовин рослини отримують із верхнього – родючого шару ґрунту. WWF – неурядова організація, яка працює над збереженням дикої природи – підрахувала, що за останні 150 років було втрачено близько половини світового ґрунту, водночас для відновлення природним чином одного дюйму ґрунту необхідно до 500 років.
Ерозія, інтенсивне землеробство, вирубування лісів та глобальне потепління сприяють втраті верхнього шару ґрунту, від якого залежить більшість світового виробництва продуктів харчування.
4. Фосфор
На перший погляд, фосфор не відіграє надто важливої ролі у нашому повсякденному житті. Але він є не лише необхідним елементом структури людської ДНК, а й основою сільськогосподарського добрива, у якого немає замінника.
Замість того, щоб через рослинні та тваринні відходи повернутись у ґрунт, з якого він походить, наразі фосфор найчастіше подорожує до міст разом з врожаєм, і зрештою вимивається каналізаційними системами у море. Якщо ситуація не зміниться, то фосфору нам може вистачити від 35 до 400 років – після чого ми можемо сильно зголодніти.
5. Банани
У найближчому майбутньому ми втратимо один із найулюбленіших фруктів! Проблема в тому, що бананам, які зараз вирощують для продажу на комерційній основі, загрожує грибок під назвою Панамська хвороба.
Більшість бананів, які ми їмо – варіації сорту "Кавендіш", який безпосередньо походить від однієї рослини. Оскільки усі вони є клонами, Панамська хвороба може потенційно швидко поширитися на усю популяцію бананових рослин.
У 50-х роках ця ж хвороба майже знищила світовий врожай бананів, після чого виробники перейшли з сорту "Гро-Мішель" на "Кавендіш". Тож зараз дослідники вже працюють над виведенням нових сортів, стійких до грибка.
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