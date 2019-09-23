В Ізраїлі планують врятувати екосистему за допомогою біопластику

Коралові рифи перебувають під загрозою зникнення. Саме тому вчені по всьому світу намагаються зупинити цей процес. Зокрема, планується використовувати біопластик, який допоможе налагодити природний баланс.

Нещодавно ізраїльські дослідники спробували замінити зруйновані корали їх точними штучними копіями.

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Експеримент почався з 3D-сканування реальних коралів різних форм, кольорів і розмірів. Потім отримані моделі надрукували з біопластику, який буде розкладатися в океані, і в результаті зникне, не завдаючи природі істотної шкоди.

Копії розмістили на рифі уздовж північно-східного узбережжя Червоного моря і спостерігали за ними кілька місяців. Як з'ясувалося, рибам штучні корали абсолютно не заважали. Більш того, іноді морські мешканці віддавали перевагу їм, а не оригіналу – вчені припускають, що справа в кольорі.

Види риб, які можуть розрізняти кольори, явно віддавали перевагу кольоровому біопластиковому укриттю замість тьмяних природних коралів, – каже професор Надав Шашар, один з авторів дослідження.

Наступна мета вчених – цілий кораловий риф, видрукуваний на 3D-принтері. Робота з його створення вже ведеться.

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