Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному

Школярка Грета Тунберг влаштувала справжній розгром на саміті ООН з питань клімату. Промова 16-річної активістки привернула увагу всього звіту, і її потрібно почути кожному.

На відкритті саміту ООН з питань зміни клімату 23 вересня 16-річна шведська школярка Грета Тунберг "відчитала" світових лідерів та нагадала про реальні проблеми, які зараз існують.

Тим часом: Кумедна статистика: мешканці США впевнені, що електрокари заправляються бензином

Відзначимо, що дівчина ще у 2018 році влаштувала пікет під парламентом у Стокгольмі, заявивши, що не буде ходити до школи щоп'ятниці до того моменту, поки політики нарешті не почнуть виконувати Паризьку домовленість щодо клімату. Дії юної шведки настільки привернули увагу, що по всьому світу школярі почали страйки. Врешті дівчину навіть номінували на Нобелівську премію миру, а зараз вона активно їздить на світові конференції, де виступає.

Виступ Грети Тунберг на саміті ООН коротко:

"Все це неправильно. Я не повинна бути тут, я мала би бути в школі по той бік океану. Своїми пустими розмовами ви вкрали мої мрії та моє дитинство. Починається масове вимирання, але все, про що ви можете говорити, – це гроші та казки про безкінечний економічний ріст. Як ви смієте!

Упродовж 30 років наука надзвичайно чітко вказувала на небезпеку глобального потепління. Ви говорите, що розумієте, наскільки це серйозна проблема. Але я відмовляюсь вірити в це: якби ви все розуміли та продовжували бездіяльність, то це було злодіянням.

Грета Тунберг на саміті ООН 23 вересня, дивитись відео онлайн:

Популярна пропозиція удвічі знизити шкідливі викиди в атмосферу за 10 років дасть нам 50% ймовірність того, що температура на планеті виростить менш як на півтора градуса Цельсія до кінця цього століття. Можливо, вас влаштовує 50%. Але це прогноз розрахований на те, що моє покоління та покоління моїх дітей очистять повітря від сотень мільярдів тонн вашого вуглекислого газу завдяки технологіям, які заледве існують. 50% ризик нас не влаштовує, адже саме нам доведеться стикнутись із наслідками.

Ви підводите нас. Але ми починаємо розуміти, що ви зрадники. На вас звернена увага майбутніх поколінь. І якщо ви нас обдурите, то ми ніколи вам не пробачимо. Світ прокидається. Зміни настають, хочете ви того чи ні".

Читайте також: В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком