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Науковці з'ясували, що сни допомагають забути нам непотрібний досвід

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Чим корисні сновидіння - фото 1
Чим корисні сновидіння / pinterest

Біологи з Японії і США вивчили роботу нейронів, активних під час фази швидкого сну, коли ми бачимо сни. На думку вчених, на цьому етапі мозок сортує спогади і стирає з пам'яті непотрібну інформацію.

Нам сняться сни у періоди "швидкого", або "парадоксального" сну: його фази тривають по 10-15 хвилин, чергуючись з приблизно 1,5-годинним спокійним "повільним" сном. При цьому мозок проявляє високу електричну активність, а очі швидко рухаються під закритими повіками. Судячи з усього, це активний процес, пов'язаний з прунінгом – скороченням числа синапсів, яке відбувається насамперед у гіпокампі. Авторам дослідження вперше вдалося продемонструвати цей механізм.

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Сни допомагають забути непотрібний досвід - фото 357089
Сни допомагають забути непотрібний досвід

Біологи вивчили гормони гіпоталамуса, що регулює цикли сну і неспання, і звернули увагу на клітини, що виробляють меланін, який концентрує гормон. Більша частина (53%) цих клітин активні під час фази швидкого сну, а в період неспання активність демонструють лише третина (35%). Близько 12% клітин залишалися активні в будь-який час.

Вчені вибірково включали і придушували активність подібних нейронів у мишей. Гризунів знайомили з новими предметами, після чого впливали на певні нейрони. Як і припускали дослідники, активація клітин погіршувала здатність тварин запам'ятовувати новий досвід. Цей ефект спостерігався тільки під час фази швидкого сну.

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Джерело: science.sciencemag
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