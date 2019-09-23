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Зміцнення здоров'я та ще 5 вагомих причин спати без одягу

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Фахівці рекомендують спати лише голяка - фото 1
Фахівці рекомендують спати лише голяка

Сон повинен бути комфортним і якісним. Це дозволяє відчувати себе краще й енергійніше зранку та бути сповненим сил для нових звершень. Причому спати краще голяка, а не в піжамі або спідній білизні.

Розповідаємо вам, чому краще віддавати перевагу сну голяка.

І ще: Названо простий спосіб добре виспатися

Причина 1: стане простіше

Життя і так складна штука. А для чого її ускладнювати в ліжку? Немає піжами – не треба шукати місце в шафі, не треба витрачатися на неї. Правда, доведеться частіше прати постільну білизну.

Причина 2: підвищить активність

Відсутність піжами змусить більше рухатися. Адже коли ви приходите додому, залазите в затишну піжаму, так і хочеться лежати і насолоджуватися спокійним вечором. Не буде піжами, не буде такого бажання.

Причина 3: стане вільніше

Для багатьох спати голяка – це відчувати себе вільніше. Той стан, в якому хочеться просто лежати й усміхатися всьому навколишньому.

Сон голяка позитивно впливає на ваше здоров'я - фото 356804
Сон голяка позитивно впливає на ваше здоров'я

Причина 4: це зближує

Якщо є партнер або чоловік, то спати голим просто необхідно. Адже так збільшуються тактильні відчуття. Подібний підхід поліпшить стосунки між парою.

Причина 5: немає шкірних хвороб

Тіло людини постійно закрите. На роботі в одязі, спите в піжамі. Йому треба давати свободу. Так все інтимні зони, пахви зможуть дихати. А ризик дерматологічних проблем знизиться.

Причина 6: кортизол в порядку

Якщо спати голяка, то можна регулювати рівень кортизолу. Цей гормон може вироблятися у великих кількостях, якщо температура тіла підвищена. Піжама і ковдра сприяють цьому. Коли людина спить голяка, то організм підтримує температуру, оптимальну для вироблення кортизолу.

Рекомендуємо цієї ночі скинути з себе усе зайве та насолодитися сном голяка. Тим паче, що вночі ще не так холодно, аби закутуватися в улюблені светри та піжами ;)

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Джерело: medikforum
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