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Які зміни відбуваються всього за 2 тижні "диванного життя"

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Як два тижні ліні впливають на здоров'я - фото 1
Як два тижні ліні впливають на здоров'я

Інколи так хочеться просто провести вдома хоча б кілька днів. Однак навіть два тижні надто лінивого способу життя впливають на стан здоров'я. Детальніше читайте далі.

Британські дослідники з Ньюкаслського університету розповіли, як різке падіння фізичної активності на 14 днів впливає на організм. Виявилось, що любов до "диванного" способу життя не допомагає відпочити та набратись сил, а здатна відчутно вдарити по самопочуттю.

І ще: Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички

Це підтвердив експеримент за участю 28 добровольців із нормальним станом здоров'я, які звикли до активного життя. Їм дали завдання провести два тижні у "диванному" режимі. Після цього знову було перевірено всі показники здоров'я. Відтак, скорочення кількості кроків з 10 тисяч до 1,5 тисячі всього аз 14 днів принесло збільшення об'єму талії та загального збільшення жирових тканин. Однак швидкий набір ваги не найгірше, з чим стикнулись піддослідні, оскільки надто повільний темп життя збільшив ризики розвитку багатьох захворювань, серед яких цукровий діабет.

Диванне життя погіршує здоров'я - фото 356772
Диванне життя погіршує здоров'я

Однак є й позитивний момент: повернення до активного способу життя здатне позбавити всіх негативних наслідків "відпочинку" на дивані та недостатньої рухливості.

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Джерело: newsyou.info
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