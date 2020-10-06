Науковці з'ясували, чому люди схильні переїдати: несподівана причина

Причина переїдання серед населення планети, яке заробляє нижче середнього рівня зарплати, пов'язана зі сприйняттям свого соціально-економічного рівня. Вчені відзначають, що цей психологічний фактор впливає на стимуляцію апетиту.

Вчені вирішили перевірити, чи є зв'язок між переїданням і соціально-економічним становищем. Дослідники Сінгапурського інституту клінічних наук розповіли, що цей зв'язок дійсно є: низький дохід або слабке становище у суспільстві стимулює переїдання. За результатами дослідження вони зробили висновки, що бідні люди мають вищий ризик ожиріння. Учасники дослідження порівнювали своє фінансове і соціальне становище зі становищем інших людей. Причому ті були або набагато "кращі", або набагато "гірші" за своїх опонентів.

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Дослідники виявили, що ті учасники, які відчували, що у них менше ресурсів і можливостей, у порівнянні з іншими, мали підвищений рівень греліну – "гормону голоду". Тому вони їли калорійну їжу у великих кількостях.

Пізніше учасникам дослідження запропонували взяти участь в експерименті, під час вони щодня повинні були записувати в журнал всі ті речі, за які вдячні у своєму житті. В результаті їхні порції зменшилися, а раціон став здоровішим.

Це дослідження показує, що психологічні наслідки соціальної і економічної нерівності завдають шкоди здоров'ю. Дослідницька група планує продовжити тестування методів, таких як ведення журналу подяки, для того, щоб захистити людей, які не відчувають соціально-економічної безпеки, від небезпечної харчової поведінки.

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