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Вчені з'ясували, чи є зв'язок між музикою і насолодою від їжі
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Зіпсувати вечерю в ресторані можуть не тільки їжа і рівень обслуговування, але і атмосфера. Як з'ясували австралійські вчені, велику роль в цьому питанні може зіграти звуковий фон: гучна музика, розмови сусідів або шум автотранспорту на вулиці.
Фахівці прийшли до висновку, що зайвий шум може відвернути нас від їжі, тоді як тиха спокійна музика посилює задоволення від споживання їжі.
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У дослідженні взяли участь 15 добровольців, які мали перекусити в кімнаті з рівнем шуму 30, 40 і 50 децибелів і оцінити цей досвід. Як виявилося, чим голосніше звук, тим менше задоволення від їжі отримували люди. Розслаблююча, тиха релаксова музика на рівні 30 децибелів, навпаки, посилювала задоволення від їжі на 60%. При рівні в 40 децибелів оцінки учасників опустилися до 38%.
Подальше дослідження показало, що різні люди мали різну чутливість до шуму. Люди похилого віку і жінки найчастіше повідомляли про менше задоволення від їжі в галасливій обстановці.
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