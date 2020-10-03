Названий найпростіший спосіб осіннього схуднення

Восени варто підібрати особливий раціон, який буде і поживним, і дозволить контролювати вагу, в деяких випадках цей раціон дозволить худнути до 5 кілограмів на тиждень.

За їх словами, восени, а потім і взимку варто дотримуватися більш строгого балансу жирів, білків і вуглеводів, ніж влітку.

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Жири – це яйця курячі або перепелині, червона і інша жирна риба, авокадо, сири, арахісова паста, оливкова олія, харчові добавки омега-3 або риб'ячий жир в капсулах.

Вуглеводи – це вівсянка, житні висівки, макарони з твердих сортів пшениці, банани, кисломолочні продукти з мінімальним вмістом цукру, свіжі овочі і страви з них (рагу, на пару, запечені), свіжа зелень, яблука.

Білки – це морепродукти, сир, горіхи, квасоля, горох, нут, риба, телятина, філе курки або індички.

Як харчуватися: з ранку і до полудня – вуглеводи з жирами, на обід – змішана їжа, а повечеряти дієтологи рекомендують білками. Вони також радять користуватися "правилом долоні": за 1 раз з'їдати їжі не більше, ніж на одну долоню. Так ви зможете контролювати свою вагу, а також схуднути до 5 кг на тиждень.

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