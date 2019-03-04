Науковці створили очні каплі, які дозволяють людині бачити у темряві

Вчені встановили, що якщо нанести на сітківку ока тонкий шар спеціальних наночасток, які змусять фоторецептори реагувати на інфрачервоне випромінювання, то людина зможе бачити в темряві. Зазвичай інфрачервоне випромінювання є за межами видимого спектру.

Співробітники Науково-технічного університету Китаю вже випробували наночастинки на мишах. У піддослідних здатність сприймати невидимі інфрачервоні промені зберігалася протягом декількох тижнів після нанесення препарату – при цьому майже ніяких побічних ефектів виявлено не було.

І ще: Чим може бути небезпечне хропіння: пояснення медиків

Нанесені на сітківку ока наночастинки дозволять бачити в темряві

Екран перетворює електричні сигнали у випромінювання певного кольору і інтенсивності. Людська сітківка працює навпаки: падаюче на неї світло вона перетворює в електричні сигнали, що надходять у мозок. Роблять це розташовані на внутрішній оболонці ока фоторецептори – так звані палички і колбочки. Однак їхня чутливість дуже обмежена: видиме світло становить мізерну частину електромагнітного спектра, який розташований між інфрачервоним (тепловим) і ультрафіолетовим діапазонами випромінювання. Більша ж частина хвиль залишається для нас невидимою.

Що стосується приладів нічного бачення, вони як раз і вловлюють невидиме людиною інфрачервоне випромінювання і трохи вкорочують хвилі, роблячи їх доступними для сприйняття. Розроблені китайськими вченими наночастинки покриті молекулами білка, які працюють за тим же принципом, тільки наносяться безпосередньо на фоторецептори.

Мінусом розробленої китайцями технології залишається те, що зараз єдиний спосіб включити таке нічне бачення – це ін'єкція наночастинок безпосередньо в сітківку ока. Вчені не виключають, що в майбутньому для цього буде достатньо звичайних очних крапель.

Читайте також: Названі найкращі напої для боротьби з мігренню