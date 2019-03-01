Чим може бути небезпечне хропіння: пояснення медиків

Апное сну – одне з серйозних порушень, яке заважає процесу сну і може спровокувати появу інших ще більш серйозних проблем. Провісником апное часто є хропіння.

Хропіння супроводжується затримками дихання. Тобто людина хропе, а потім ніби захлинається повітрям, далі настає пауза, затримка дихання, і вона знову починає дихати. І така пауза дуже небезпечна.

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Багато з нас хропуть уві сні, але не надають цьому особливого значення, вважаючи хропіння злегка неприємною, але нешкідливою дрібницею. Це може бути не дуже зручно для членів сім'ї, які змушені слухати "пісні" храпуна, але зовсім не страшно для самого "співака", думають хропуни. Але це не так. Хропіння може бути сигналом, що у вас розвивається фізіологічне порушення, яке може привести до зупинки дихання уві сні.

Одним з поширених способів лікування апное уві сні є спеціальна терапія. У цьому випадку людина спить зі спеціальним підключеним апаратом, який створює невеликий постійний позитивний тиск в дихальних шляхах. Тим самим забезпечується доступ повітря у дихальні шляхи. Такий прилад не просто запобігає апное, але і позитивно впливає на м'язи носоглотки.

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