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Названі найкращі напої для боротьби з мігренню

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Імбир може ефективно лікувати мігрень - фото 1
Імбир може ефективно лікувати мігрень / medic

Багато людей страждають від мігрені і ліки, на жаль, не завжди приносять бажаного результату. Німецькі лікарі розповіли про те, які напої допоможуть знизити інтенсивність хронічних головних болів.

Мятний чай. Розлади шлунка є одними з найпоширеніших симптомів нападів мігрені, а чай з м'ятою відомий своєю здатністю позитивно впливати саме на шлунок. Крім того, м'ятна олія при нанесенні на лоб може допомогти зменшити рівень болю при мігрені.

І ще: Фахівці визначили головну причину розвитку мігрені

Тепла вода з лимоном. Під час нападів мігрені наша травна система відчутно уповільнює свою роботу. Вода з лимоном багата на вітамін С, вона допоможе очистити наш організм і розігнати травну систему. Для боротьби з болем під час мігрені вживайте теплу воду з лимоном, в яку також можна додавати мед.

Вода з лимоном допоможе очистити наш організм - фото 307830
Вода з лимоном допоможе очистити наш організм

Імбирний чай. Імбир може ефективно лікувати мігрень і важкий головний біль, як показало дослідження американських вчених. Для цього імбир необхідно тонко нарізати і покласти у горня з гарячою водою. Цей напій буде більш дієвим, якщо ви також додасте лимонний сік і мед.

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Джерело: mayoclinic
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