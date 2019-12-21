Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

Науковці розповіли, які продукти категорично не підходять для вечері

  • 31
Дієтологи рекомендують не вечеряти цими продуктами - фото 1
Дієтологи рекомендують не вечеряти цими продуктами

Багато хто помічав, що вранці з'являється набряклість, особливо вона помітна на обличчі та пальцях рук. Чому так відбувається мало, хто замислюється. Щоб розставити всі крапки над "i" медики пояснили, які продукти і напої ведуть до набряклості.

Виявляється, вся проблема полягає в тому, що в вечірньому меню присутня занадто велика кількість солоних або солодких продуктів, а також алкоголю.

І ще: Названо найгірші страви на новорічному столі

Сіль, цукор і спиртні напої однаково затримують рідину в організмі, тому не дивно, що повечерявши солоною рибкою з картоплею та салатом, заправленим майонезом, та ще й випивши кухоль пива або будь-якого іншого алкогольного напою і закусивши десертиком, вранці обличчя і кінцівки набрякають.

Як вже стало зрозуміло, пити спиртне перед сном не варто, адже на вас очікують набряки зранку, не кажучи вже про головний біль і відчуття недосипу. Але які продукти не можна їсти – ось це питання, на яке відповіли медики.

Деякі продукти можуть стати причиною появи набряків - фото 375461
Деякі продукти можуть стати причиною появи набряків

Дієтологи назвали всі продукти, яких слід уникати на вечерю:

Десерти, цукерки, шоколад. Загалом все, що містить рафінований цукор. Якщо вже так сильно хочеться солодкого, тоді з'їжте замість десерту чайну ложку меду. Він хоча б рідину в організмі затримувати не буде, але зате принесе вам користь.

Соління, ковбаса, чіпси, солоні і копчені продукти, магазинні соуси і так далі. Всі продукти і страви, де є сіль, особливо ті, в яких ви не знаєте, яку кількість солі додали, на вечерю їсти категорично не можна, інакше набряків не уникнути. До речі, хлібобулочні вироби теж належать до цієї категорії заборонених продуктів для вечері, адже в них є і сіль і цукор, а найчастіше цих компонентів більше, ніж повинно було бути.

Дієтологи рекомендують готувати страви для вечірньої трапези самостійно, щоб ви могли контролювати скільки і яких інгредієнтів додаєте. В такому випадку вранці у вас не буде набряків і ви відчуєте, що стали добре висипатися.

Читайте також: Ви здивуєтесь: ці звичайні продукти викликають залежність

Джерело: med2
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 506
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 535
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 774
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа