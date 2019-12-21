Названо найгірші страви на новорічному столі

Традиційний святковий стіл у більшості родин ледь втримується від кількості смаколиків. Однак деякі популярні страви зовсім не корисні і лише погіршать самопочуття.

Важко уявити новорічне святкування без пишного столу з їжею, але традиційна трапеза не завжди є здоровою, тому дієтологи назвали найгірші для організму смаколики. Одразу ж не варто засмучуватись, якщо ваша улюблена страва опинилась у переліку, адже фахівці порадили, як зробити її смачнішою і кращою для здоров'я.

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До списку "дуже поганих" потрапили маринади, адже вони містять чимало оцту, який не допомагає шлунку, який і так має справлятись з надмірним навантаженням.

Recept.ua

Сюди ж можна віднести і багатошарові салати. Оселедець під шубою та олів'є насправді складаються з продуктів, які доволі складно перетравлюються під час поєднання. А найгіршим у цьому всьому є майонез, якого і так багато у святкових салатах. У таких випадках дієтологи радять замінити ковбасу на варену курку, солені огірки на свіжі, а майонез - нежирною сметаною.

А от тістечка й торти взагалі не прикрашають десертний стіл: найкраще підійде невелика кількість фруктів, які також містять цукор, але не в таких кількостях.

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