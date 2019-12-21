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Ви здивуєтесь: ці звичайні продукти викликають залежність

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Їжа, яка викликає залежність - фото 1
Їжа, яка викликає залежність

Американські науковці назвали доволі популярні продукти, які насправді призводять до залежності. Тому з ними варто бути вельми обачними та не зловживати!

Учені з Мічиганського університету визначили продукти-"наркотики", які змушують людей все частіше їх вживати. Серед них доволі багато смаколиків, про які ви й не здогадувались.

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До переліку потрапили: молочний шоколад, морозиво, тістечка, картопля фрі, піца, а також попкорн і бургери.

Їжа, яка викликає залежність - фото 375327
Їжа, яка викликає залежність

Це підтвердив експеримент серед студентів, у рамках якого виявилось, що всю цю їжу поєднує певна особливість: у них вміст вуглеводів та жирів у співвідношення 2:1. Приблизно таке ж співвідношення у грудному молоці. Взагалі для дослідження використовувала шкала харчової залежності від 35 найбільш різноманітних смаколиків, але лише вище згадані виявились найнебезпечнішими для молоді.

Дослідники пояснюють, що у ранньому віці людський мозок фіксує задоволення від різних смаколиків, тому часто дорослим до вподоби саме ті страви, які нагадують той перший смак.

Їжа, яка викликає залежність - фото 375328
Їжа, яка викликає залежність

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Джерело: newsyou.info
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