На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розповіли, як на людину впливає альтруїзм
-
- 23
Учені з Університету Бонна і Гарвардського університету, виявили, що альтруїзм не може зробити людей такими щасливими, як припускали попередні дослідження. У своїй праці, Армін Фальк і Томас Гребер описують експеримент, який вони провели за участю студентів-добровольців.
Попередні дослідження показали, що прояв альтруїзму, коли люди безкорисливо роблять подарунки, змушує їх почуватися щасливими, а пожертвування можуть принести користь здоров'ю людини, у тому числі знизити артеріальний тиск і поліпшити здоров'я серця. Але ці почуття недовговічні.
І ще: Науковці розповіли, як робота з дому впливає на людину
Експеримент: альтруїзм і рівень щастя
Під час дослідження було запропоновано приблизно 300 студентам зробити вибір між двома лотереями. Якщо вони обрали першу, у них був шанс отримати 100 євро для особистого користування. Якщо другу, вони нічого не отримають, але їх вибір може привести до того, що 350 євро будуть використані для порятунку людини, що страждає на туберкульоз.
Примітно, що обидві лотереї були справжніми. Дослідники роздавали 40 764 євро добровольцям, які виграли першу лотерею, і переказали 111 300 євро некомерційній групі в Індії, яка бореться з туберкульозом.
Недовговічний альтруїзм
60% студентів обрали другий варіант – врятувати життя. Вчені зв'язалися з добровольцями через місяць і поставили їм кілька запитань про рівень їхнього щастя. Більшість з тих, хто вирішив врятувати життя, повідомили, що почуваються сумнішими, ніж ті, хто вирішив винагородити себе.
Читайте також: Учені розповіли, як оптимізм впливає на здоров'я
- 13 березня
-
21:54Журналіст влаштував битву камер Samsung Galaxy Z Flip і Google Pixel 4
-
21:37Науковці розповіли, як на людину впливає альтруїзм
-
21:2114 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:225 "здорових продуктів", яких слід уникати
-
19:56Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу
-
19:42Співробітники Apple Store більше не пропонують приміряти AirPods і Apple Watch
-
19:22На битві поглядів Усик – Чісора українець покропив усіх антисептиком
-
19:13Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків
-
18:55Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:54Названі найкращі продукти для здоров'я зубів
-
18:43Disneyland зачиняються до кінця місяця через коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:31Google показала роботу свого "мобільного радара" зсередини
-
18:24Jerry Heil в мінітопі перетворилася на Гаррі Поттера
-
18:15Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Знамениту картину Далі знайшли в комісійному магазині
-
17:42Ця шкідлива звичка дозволяє захиститися від алергії
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
17:12У Греції запалили олімпійський вогонь: уперше естафету почала жінка
-
16:51Іванка Трамп вирушила на роботу у мініспідниці
-
16:42У небі над Сіднеєм з'явився напис, який закликає мити руки
-
16:17Україна закриває свої кордони для іноземців: як це вплине на українців за кордоном
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові