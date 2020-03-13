Науковці розповіли, як на людину впливає альтруїзм

Альтруїзм впливає на наш рівень щастя, але не сильно

Учені з Університету Бонна і Гарвардського університету, виявили, що альтруїзм не може зробити людей такими щасливими, як припускали попередні дослідження. У своїй праці, Армін Фальк і Томас Гребер описують експеримент, який вони провели за участю студентів-добровольців.

Попередні дослідження показали, що прояв альтруїзму, коли люди безкорисливо роблять подарунки, змушує їх почуватися щасливими, а пожертвування можуть принести користь здоров'ю людини, у тому числі знизити артеріальний тиск і поліпшити здоров'я серця. Але ці почуття недовговічні.

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Експеримент: альтруїзм і рівень щастя

Під час дослідження було запропоновано приблизно 300 студентам зробити вибір між двома лотереями. Якщо вони обрали першу, у них був шанс отримати 100 євро для особистого користування. Якщо другу, вони нічого не отримають, але їх вибір може привести до того, що 350 євро будуть використані для порятунку людини, що страждає на туберкульоз.

Альтруїзм робить нас щасливими на короткий проміжок часу

Примітно, що обидві лотереї були справжніми. Дослідники роздавали 40 764 євро добровольцям, які виграли першу лотерею, і переказали 111 300 євро некомерційній групі в Індії, яка бореться з туберкульозом.

Недовговічний альтруїзм

60% студентів обрали другий варіант – врятувати життя. Вчені зв'язалися з добровольцями через місяць і поставили їм кілька запитань про рівень їхнього щастя. Більшість з тих, хто вирішив врятувати життя, повідомили, що почуваються сумнішими, ніж ті, хто вирішив винагородити себе.

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