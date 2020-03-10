Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Учені розповіли, як оптимізм впливає на здоров'я

  • 35
Чому круто бути оптимістом - фото 1
Чому круто бути оптимістом

Оптимізм не просто допомагає не падати духом у складних життєвих ситуаціях, а й реально впливає на здоров'я. Як – читайте далі.

Американські науковці провели тривале дослідження, щоб визначити вплив оптимістичних поглядів та самопочуття і стан здоров'я людей. З'ясувалось, що такий стиль життя допомагає зменшити ймовірність появи когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера у похилому віці.

І ще: Справжні недоторки: знаки Зодіаку, які не люблять надмірної уваги

І це підтвердили спостереження за понад 9 тисячами пар у шлюбі упродовж 18 років. Учені відзначили, що оптимістичні партнери усіляко допомагали своїм половинкам обирати здоровий спосіб життя, не нехтували раціоном та фізичною активністю.

До слова, раніше науковці вважали, що оптимізм може передаватись у спадок, але чимало досліджень довели, що оточення здатне змінювати характер людей, тож ніколи не пізно зарядитись оптимістичним стилем життя.

Чому круто бути оптимістом - фото 391192
Чому круто бути оптимістом

Читайте також: Науковці розповіли, чому щасливі люди старіють повільніше

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
  • Вчора, 12:19
  • 162
Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
  • 08 березня, 16:50
  • 7718
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2155492
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія