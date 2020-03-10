Учені розповіли, як оптимізм впливає на здоров'я

Оптимізм не просто допомагає не падати духом у складних життєвих ситуаціях, а й реально впливає на здоров'я. Як – читайте далі.

Американські науковці провели тривале дослідження, щоб визначити вплив оптимістичних поглядів та самопочуття і стан здоров'я людей. З'ясувалось, що такий стиль життя допомагає зменшити ймовірність появи когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера у похилому віці.

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І це підтвердили спостереження за понад 9 тисячами пар у шлюбі упродовж 18 років. Учені відзначили, що оптимістичні партнери усіляко допомагали своїм половинкам обирати здоровий спосіб життя, не нехтували раціоном та фізичною активністю.

До слова, раніше науковці вважали, що оптимізм може передаватись у спадок, але чимало досліджень довели, що оточення здатне змінювати характер людей, тож ніколи не пізно зарядитись оптимістичним стилем життя.

Чому круто бути оптимістом

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