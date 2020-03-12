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Карантин Коронавірус

Науковці розповіли, як робота з дому впливає на людину

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Робота з дому має свої плюси та мінуси - фото 1
Робота з дому має свої плюси та мінуси

Традиційний підхід до роботи вже давно застарів, особливо з поширенням віддалених варіантів взаємодії. Все більше людей віддають перевагу не тісним і душним офісам, а роботі вдома. Втім, у неї є свої недоліки.

Згідно з прогнозами фахівців, кількість співробітників, які працюватимуть вдома, буде тільки зростати, оскільки технології не стоять на місці. Однак поряд з ростом числа віддалених фахівців, учені помітили зростання відчуття самотності.

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Недавнє дослідження, проведене у США, показало, що майже половина мешканців країни відчувають себе покинутими і самотніми. Цікаво, що при проведенні аналогічного дослідження десять років тому, цифри були удвічі меншими.

Чи пов'язані це дві події? Експерти не мають чіткої відповіді. З одного боку віддалена робота може привести до більшої ізоляції. Однак багато хто переходить на такий режим саме, щоб приділяти час близьким.

Люди, які працюють вдома, почуваються самотнішими - фото 391605
Люди, які працюють вдома, почуваються самотнішими

Дослідники рекомендують співробітникам, які відчувають себе самотньо, відправитися попрацювати до кав'ярні або коворкінговий простір.

В Україні, до слова, робота з дому може стати поширенішою через карантин, який ввели, аби запобігти поширенню коронавірусу. У компаніях нарешті мають можливість перевірити, чи їхні співробітники готові до такого типу співпраці, а самі підлеглі – спробувати, як побудувати для себе зручний робочий простір в оселі.

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Джерело: Medikforum
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