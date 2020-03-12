Науковці розповіли, як робота з дому впливає на людину

Традиційний підхід до роботи вже давно застарів, особливо з поширенням віддалених варіантів взаємодії. Все більше людей віддають перевагу не тісним і душним офісам, а роботі вдома. Втім, у неї є свої недоліки.

Згідно з прогнозами фахівців, кількість співробітників, які працюватимуть вдома, буде тільки зростати, оскільки технології не стоять на місці. Однак поряд з ростом числа віддалених фахівців, учені помітили зростання відчуття самотності.

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Недавнє дослідження, проведене у США, показало, що майже половина мешканців країни відчувають себе покинутими і самотніми. Цікаво, що при проведенні аналогічного дослідження десять років тому, цифри були удвічі меншими.

Чи пов'язані це дві події? Експерти не мають чіткої відповіді. З одного боку віддалена робота може привести до більшої ізоляції. Однак багато хто переходить на такий режим саме, щоб приділяти час близьким.

Люди, які працюють вдома, почуваються самотнішими

Дослідники рекомендують співробітникам, які відчувають себе самотньо, відправитися попрацювати до кав'ярні або коворкінговий простір.

В Україні, до слова, робота з дому може стати поширенішою через карантин, який ввели, аби запобігти поширенню коронавірусу. У компаніях нарешті мають можливість перевірити, чи їхні співробітники готові до такого типу співпраці, а самі підлеглі – спробувати, як побудувати для себе зручний робочий простір в оселі.

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