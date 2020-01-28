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Науковці розповіли, як фільми жахів впливають на наш мозок
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Учені з Університету Турку для цікавого експерименту зібрали групу добровольців і розпитали про їхні вподобання. З усіх учасників експерименту 72% розповіли, що досить часто дивляться фільми жахів. Власне, вплив таких стрічок на мозок людини науковці вирішили перевірити.
Дослідники взяли підбірку зі ста найкращих фільмів жаху за останню сотню років. Вони запропонували добровольцям подивитися ці кінокартини, при цьому вимірюючи МРТ-сканером їх нейронну активність мозку.
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Найбільш страшними респонденти назвали психологічні фільми і ті, що засновані на реальних подіях. Як виявилося, під час перегляду з'являються два типи страху. Перший – психологічна напруга через повільне наближення того, що поки не видно на екрані. Саме його більшість випробовуваних назвали найсильнішим. Другий же вид – це звичайний переляк при вигляді раптового різкого скрімера.
МРТ-сканування дозволило побачити, які нейронні зони активні і як мозок справляється зі страхом в обох випадках. При поступовому наростанні тривоги візуальне та слухове сприйняття загострювалися, адже мозок намагався розпізнати загрозу. А при раптовому переляку активізувалася емоційна зона мозку, оскільки такі ситуації вимагають швидкої реакції.
Учені вважають, що наш мозок постійно перебуває у повній готовності до зустрічі з загрозою. Саме тому переживання при перегляді вигаданих кінокартин настільки реалістичні і яскраві.
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