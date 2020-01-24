Як зрозуміти, що вашими почуттями грають

Що робити, коли вас змушують повірити в близькість, але натяки так і залишаються натяками.

Вас катають на емоційній гойдалці

Вчора ви весь вечір обмінювалися багатозначними грайливими повідомленнями, а сьогодні людина відповідає на ваші репліки односкладово, з великою затримкою. Або не відповідає зовсім і на кілька днів повністю пропадає з поля зору, змушуючи вас неабияк похвилюватися.

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В результаті ви відчуваєте себе дуже нерозумно. Спочатку вас переповнює передчуття нової зустрічі, можливо легка закоханість і збудження. Потім, коли маніпулятор перестає відповідати вам, ви падаєте в пучину провини і розчарування.

У вашому спілкуванні немає глибини і конкретики

Якщо людина так активно фліртує – значить, вона точно закохана, думаємо ми. І не помічаємо, що це просто флірт заради флірту. Наприклад, співрозмовник говорить вам, що мріє вас побачити, але зустріч не призначає. Знову просто гра.

Вас тримають на гачку

Наприклад, ігнорують в месенджері, але ставлять лайкипід вашим фото в соцмережі і дивляться ваші сторіс. Тобто не пропадають з кінцями, як це роблять інші, а постійно присутні десь в інфополі, змушуючи вас повірити, що ви дійсно цікаві. Через це вам куди складніше визнатися.

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