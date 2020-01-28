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Ця проста фраза покращить будь-які стосунки

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Яка фраза рятує стосунки - фото 1
Яка фраза рятує стосунки

Чимало людей не можуть підібрати слів, коли ситуація у стосунках стає складною. Однак є доволі лаконічна фраза, яка допомагає інколи навіть врятувати кохання чи дружбу.

І поки ви уявляєте, що дивовижний ефект має зізнання у коханні чи вибачення, то мусимо вас засмутити. Ваша відкритість у висловленні своїх емоцій та почуттів залежить лише від вас, а слова "я тебе люблю" чи "пробач" не повинні ставати останнім варіантом.

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Психологи ж розповідають, що проста фраза "Як я можу тобі допомогти?" має значно кращий ефект на взаємини. Експерт зі стосунків Джеймс Грір несподівано для себе виявила, що вживання цих слів здатне кардинально змінити особисте життя. А найкраще вони діють у період, коли один з партнерів засмучений, розлючений чи ображений.

Яка фраза рятує стосунки - фото 382529
Яка фраза рятує стосунки

"Фраза "Як я можу тобі допомогти?" хороша тим, що залучає одразу 5 важливих моментів: ти налаштована на свого партнера, розумієш, що він переживає, дослухаєшся до його почуттів та потреб, проявляєш чуйність до його проблем та готовність допомогти йому", - пояснює вона.

До того ж, величезним плюсом фрази є те, що вона дозволяє партнерам спілкуватись, позбавляючи неприємні моменти монологу з лише одного боку.

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Джерело: cosmo.com.ua
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