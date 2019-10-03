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Науковці розповіли, скільки годин потрібно спати студенту

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Для високої успішності слід достатньо часу приділяти сну - фото 1
Для високої успішності слід достатньо часу приділяти сну

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту оцінили, які параметри сну впливають на ефективність навчання і успішність учнів. Зокрема, вони розповіли, скільки потрібно часу приділяти сну.

Спочатку праця планувалася як дослідження, що показує зв'язок фізичних навантажень й успішності. Піддослідним – студентам – роздали пристрої, що записують їх активність. Потім частина з них записалася на курс інтенсивних фітнес-занять, а інші залишилися на колишньому, звичному рівні фізичних навантажень.

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Однак між цими двома групами не з'явилося різниці в результатах навчання. Але коли вчені стали аналізувати дані, зняті трекера, то виявили, що є інша кореляція.

Пристрої записували режим сну учасників експерименту. Автори відзначають, що вплив часу сну на ефективність сам по собі не дивний і прогнозований, але його ступінь разючий. Як з'ясувалося, студенти, які спали шість з половиною годин, показували вдвічі гірші результати, ніж ті, хто спав усього на годину більше. Крім того, різке погіршення ефективності навчання виявилося у тих, хто лягав спати о другій годині ночі і пізніше. Не рятував навіть триваліший сон, який був однаково ефективний для всіх інших – як тих, хто лягав о 10 вечора, так і тих, хто вирушав спати о першій годині ночі.

Ще одна невтішна новина від авторів полягає в тому, що принцип "вчити весь тиждень ночами, виспатися гарненько перед іспитом і піти на нього зі свіжою головою" не працює. Одноразово отримані додаткові години сну не допомагають краще відповідати на питання, а ефективність не змінюється.

Ми чули фразу: "Виспіться, у вас завтра важливий день", – говорить співавтор праці доктор Джеффрі Гроссман, професор MIT. – Виявляється, це ніяк не пов'язано з результатами випробувань. Замість цього найважливіший сон, який ви отримуєте в ті дні, коли відбувається навчання.

Автори відзначають, що ці результати можуть бути однією з причин різниці успішності між юнаками та дівчатами. У студенток режим сну в середньому ближчий до рекомендованого, ніж в учнів чоловічої статі.

Для успішності слід спати понад 7 годин - фото 359331
Для успішності слід спати понад 7 годин

Середній час сну, необхідний дорослій людині, – від семи до дев'яти годин щодня. Різні дослідження вказують кількість сну з неоднаковою точністю, але практично всі дані укладаються в цей інтервал. Точна цифра залежить від індивідуальних особливостей, однак у середньому сон, який триває менше, ніж сім годин шкодить: підвищуються ризики різних захворювань, від серцево-судинних і кишкових хвороб до деменції.

Праця американських вчених дозволяє подивитися на проблему з боку ефективності праці. Багато людей ігнорують застереження медиків, тому що вважають, ніби зайва година, яку вдалося "урвати" у сну, допоможе ефективніше вирішити робочі або навчальні завдання. Але, судячи з даних дослідження, швидше за все, такий підхід забезпечить і проблеми зі здоров'ям, і неприємності в інституті або офісі.

Утім, питання вимагає подальшого, детальнішого вивчення: кореляція – ще не запорука наявності причинно-наслідкового зв'язку.

Хоча я не сумніваюся, що урізаний і більш мінливий сон буде шкодити оцінками учня, можливо, погана успішність веде до вкороченого та більш нестабільного сну, а не навпаки, – зазначає Роберт Стікголд, професор психіатрії в Гарвардській медичній школі, який не брав участі в цьому дослідженні.

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Джерело: Science of Learning
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