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Ось чому науковці рекомендують завести собаку

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Собаки позитивно впливають на здоров'я - фото 1
Собаки позитивно впливають на здоров'я

Собака – це щоденні прогулянки вранці та ввечері, які можна назвати заняттями спортом. У будь-яку погоду і за будь-яких умов: дощ, сонце, сніг... вам необхідно виходити і рухатися. Ці прогулянки зміцнюють організм і додають бадьорості. Тому вчені рекомендують завести цих чотирилапих улюбленців.

Дослідження довело, що для дорослих рекомендується не менше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Проте, тільки 66% чоловіків і 58% жінок, як виявили дослідники з Університету Ліверпуля, займаються зарядкою або бігом і ходьбою. Відповідно до гіпотези вчених, один зі способів підвищити рівень активності – завести собаку.

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Для дослідження Каррі Уестгарт – провідний фахівець з Університету Ліверпуля, і її колеги опитали 385 сімей в англійському графстві Чешир на предмет їх фізичного поведінки. Всього до вибірки увійшли 191 власник собак, 455 людей, які не мають собак, і 46 дітей.

Результат дослідження: ймовірність того, що поточна рекомендація ВООЗ по досягненню 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, в чотири рази вища в групі власників собак, ніж у групі без собак. Власники собак рухаються частіше і довше. Крім того, власники собак, як правило, щасливіші, адже спілкування з вихованцем відновлює їх нервову систему.

Наявність собаки позитивно впливає на фізичну активність - фото 358280
Наявність собаки позитивно впливає на фізичну активність

Однак серед піддослідних була невелика частина людей (10%), які самостійно займаються бігом або спортивною ходьбою, але вони не були власниками собак. Вони також виявилися в групі сталого розвитку організму. Дослідники підкреслюють, що поки неясно, чи мотивує собака людину до того, щоб більше займатися фізичними вправами. В цілому, дослідження припускає, однак, що собаки корисні для здоров'я.

Аналогічні результати отримали дослідниками з Університету Східної Англії, які проаналізували частину даних європейського багаторічного дослідження "Epic". Учені обмежилися інформацією про тих людей, які жили в Норфолку (Великобританія), які використовували крокомір протягом семи днів як частину дослідження. Це стосувалося в цілому 3100 учасників дослідження, середній вік яких становив 69 років.

У кожного п'ятого була собака, і приблизно дві третини з них говорили, що ходили з твариною хоча б раз на день. Результат: навіть в погану погоду власники собак були активними, ніж люди без собак.

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Джерело: Medikforum
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