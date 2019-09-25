Цей спосіб може допомогти побороти переживання перед іспитами

Мільйони підлітків і молодих людей страждають від так званого стресу перед іспитами. І ось тепер з'ясовується, що цю проблему можна усунути за допомогою чарівних пігулок. Їхній секрет полягає у тому, що вони – пусті.

Мова йде про препарати, які належать до категорії плацебо, тобто не містять ніяких активних діючих речовин.

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Під час експерименту вчені з Берлінської медичної школи в Німеччині давали студентам університету дві таблетки плацебо на день протягом двох тижнів перед іспитами для того, щоб позбавити їх від тривожних станів. Згодом виявилося, що ці таблетки дали бажаний результат, і рівень тривожності у студентів знизився. Отже, прийом плацебо може бути рекомендований у тому випадку, якщо людина дійсно страждає від сильного стресу перед іспитами.

Відзначимо, що ефект плацебо полягає в очікуваній реакції організму на ті чи інші ліки. Іншими словами, якщо людина переконана, що вона приймає таблетку від головного болю, хоча в реальності їй дають "пустушку", то організм може після вживання ліків цей біль відімкнути. Але найбільше приголомшує в дослідженні німецьких учених той факт, що їх пустушки спрацювали без всякого ефекту плацебо.

Стрес можна приборкати за допомогою плацебо

Іншими словами, молоді люди, які брали участь в дослідженні, прекрасно знали про те, що вони п'ють таблетки без всяких активних діючих речовин. І теоретично ці лікарські засоби ніяк не повинні їм допомогти, але в реальності їх рівень тривожності перед іспитами знизився, причому досить відчутно, якщо порівняти з контрольною групою, яка жодних таблеток не вживала.

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