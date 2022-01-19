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Науковці розповіли, чому скоро зимовим Олімпіадам може настати кінець

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Зимові Олімпійські ігри під загрозою - фото 1
Зимові Олімпійські ігри під загрозою

Міжнародна група дослідників у співпраці з ученими канадського Університету Ватерлоо опублікувала дослідження. У ньому стверджує, що зміни клімату до кінця ХХІ сторіччя поставлять під загрозу проведення зимових Олімпіад.

Учені проаналізували зміни у навколишньому середовищі у 21 місті, яке приймало зимові Ігри з 1920-х до сьогодні. Також вони побудували прогнозні моделі для 2050-х та 2080-х.

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За даними дослідників, до кінця століття лише одне місто зі списку – японський Саппоро – збереже необхідні умови для проведення Олімпіади. І то за умов, що буде вжито заходів щодо значного зниження рівня викидів парникових газів, які є одним з головних драйверів глобального потепління. Для збереження зимових видів спорту як явища необхідно досягти цілей, заявлених у Паризькій угоді щодо клімату, кажуть вчені.

Науковці розповіли, чому скоро зимовим Олімпіадам може настати кінець - фото 492856

Співавтор роботи Роберт Штайгер з Інсбруцького університету заявляє: "Більшість міст, що приймали ігри, на території Європи виявляться нездатними до проведення майбутніх Олімпіад навіть за низького рівня викидів".

Ми вивчали, як міста знижували ризики несприятливої ​​погоди, починаючи з перших зимових Ігор у французькому місті Шамоні-Мон-Блан майже сто років тому. Однак у методів зниження таких ризиків все ж таки є межа того, на що вони здатні вплинути. У Сочі 2014-го й у Ванкувері 2010-го ми бачили, як ці межі були перевищені, – додає один з авторів дослідження Мішель Рутті з Університету Ватерлоо.

Аналітики відзначили, що середня денна температура у лютому, коли зазвичай проводяться Ігри, у містах-організаторах неухильно підвищувалася: з 0,4 градуса Цельсія у 1920–1950-х роках до 3,1 градуса у 1960–1990-х роках та 6,3 градуса на зимових Олімпіадах у XXI столітті, включаючи заплановані на лютий змагання у Пекіні.

Науковці розповіли, чому скоро зимовим Олімпіадам може настати кінець - фото 492857
  • До кінця століття вчені прогнозують додаткове потепління від 2 до 4,4 градуса за Цельсієм залежно від дій зі скорочення викидів.

Для дослідження також було опитано низку міжнародних спортсменів і тренерів. 94% респондентів заявили, що побоюються впливу проблем клімату на розвиток їх видів спорту. 84% опитаних відчували, як зміни у погодних умовах впливали на умови змагань.

У 1994 році Міжнародний олімпійський комітет вніс пункт "Довкілля" до списку стовпів олімпійського руху. Він був доданий до двох інших базових для Ігор понять – спорту та культури.

МОК публікує та оновлює стратегію щодо клімату. Зараз до неї входить дотримання міжнародних і національних екологічних норм при будівництві об'єктів, зниження рівня відходів, приведення викидів парникових газів до нульової позначки та багато іншого. Дослідження називає її однією з найбільш амбітних у спортивному середовищі та серед різних секторів загалом.

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