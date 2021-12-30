+20 серед зими: на Алясці зафіксували рекордну спеку

В американському штаті Аляска зафіксовано найспекотніший грудневий день в історії. Тепле повітря з Гавайських островів принесло різке і нетривале потепління.

Як пише BBC, 26 грудня температура на острові Кадьяк піднялася до рекордних 19,4 градуса Цельсія. Ця цифра відразу на 7 градусів вища, ніж попередній максимум штату.

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Також рекордно низькі температури спостерігаються і в інших місцях штату. Зокрема, у місті Кетчікан 25 грудня температура впала до -18°C.

Експерти кажуть, що тепле повітря з Гавайських островів зробило повітря Аляски – зазвичай холодне і сухе в грудні – більш вологим. За сильним снігопадом випав проливний дощ, який покрив регіон льодом. Лід, ймовірно, протримається на дорогах до березня чи квітня.

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