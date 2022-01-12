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2021 рік увійшов до п'ятірки найспекотніших за всю історію спостережень

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2021 рік увійшов до п'ятірки найспекотніших за всю історію спостережень - фото 1

Останні сім років стали найспекотнішими за всю історію метеоспостережень. А 2021 рік серед них на п'ятому місці. Найтеплішими визнані 2020-й та 2016-й.

Як пише Reuters, у 2021 році середньорічна температура на 1,1-1,2°C була вищою, ніж півтора століття тому – після кінця Промислової революції. Рівні вуглекислого газу та метану в атмосфері досягли максимуму. Наприклад, показник CO₂ – 414,3 мільйонних часток. Це на 2,4 пункта вище, ніж у 2020-му.

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Кліматична криза може призвести до катаклізмів, які здатні спровокувати масову міграцію, затопити міста та сільські угіддя, а також збанкрутувати страхові компанії та уряди.

Десять найдорожчих стихійних лих 2021 року завдали збитків у 170 мільярдів доларів. Це на 20 мільярдів чи 13% більше, ніж за рік до цього. Минулорічні катаклізми забрали життя щонайменше 1075 людей, ще 1,3 мільйона були змушені залишити свої будинки.

2021 рік увійшов до п'ятірки найспекотніших за всю історію спостережень - фото 491670

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