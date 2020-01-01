Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Науковці розповіли, чому не варто щодня носити кросівки

  • 3
Носіння кросівок може бути шкідливим для щиколоток - фото 1
Носіння кросівок може бути шкідливим для щиколоток

Регулярне носіння кросівок може бути шкідливим для щиколоток. Вчені вважають, що сучасне гнучке спортивне взуття робить більш імовірними переломи суглобів, ніж у наших далеких предків, які ходили босоніж.

Кросівки вже давно стали комфортним і повсякденним взуттям, яке носять не лише під час занять спортом. Але ось тепер з'ясовується, що їх використання становить небезпеку для здоров'я, оскільки вони можуть викликати довготривалі пошкодження суглобів кісточок.

І ще: Лікарі розповіли, як правильно вибирати зимове взуття

Дослідники порівняли кістки сучасної людини з кістками наших далеких предків, які займалися полюванням ще в Кам'яному віці. Виявилося, що в сучасний період наші суглоби кісточок менш гнучкі, ніж це було багато тисячоліть тому. А через це ми більш уразливі перед переломами.

Причину цих еволюційних змін у кістках гомілок дослідники бачать саме в сучасному спортивному взутті, а також в нестачі фізичних навантажень. Відзначимо, що структура кістки гомілок залежить від рівня фізичних навантажень і взуття, вони здатні змінюватися протягом життя. У доісторичних спільнотах і в сучасніших племенах, які також займалися полюванням, люди переважно ходили босоніж або використовували мінімум взуття навіть при пересуваннях на тривалі дистанції. У сучасних індустріальних суспільствах такого собі ніхто не дозволяє. Люди вже багато століть носять взуття для захисту ступнів.

Носіння кросівок може підвищувати рівень переломів - фото 377663
Носіння кросівок може підвищувати рівень переломів

Дослідники з Університету Болоньї в Італії оцінили talus (таранну кістку) – центральну кістку між ступнею та нижньою частиною ноги. Вони створили 3D-образи 142 добре збережених кісток гомілок від людей з різних періодів історії, включаючи доісторичних предків і наших сучасників. Це порівняння і показало, що кістки гомілок предків людини були значно коротші, ніж у людей, які живуть зараз. А це значно скорочувало ризик переломів.

Читайте також: Як не набрати вагу на свята: поради італійського дієтолога

Джерело: Daily Mail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 25 комедій про Різдво
  • 30.12.2019, 13:39
  • 111452
Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
  • 30.12.2019, 14:33
  • 784
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1984038
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука