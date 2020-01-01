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Науковці розповіли, чому не варто щодня носити кросівки
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Регулярне носіння кросівок може бути шкідливим для щиколоток. Вчені вважають, що сучасне гнучке спортивне взуття робить більш імовірними переломи суглобів, ніж у наших далеких предків, які ходили босоніж.
Кросівки вже давно стали комфортним і повсякденним взуттям, яке носять не лише під час занять спортом. Але ось тепер з'ясовується, що їх використання становить небезпеку для здоров'я, оскільки вони можуть викликати довготривалі пошкодження суглобів кісточок.
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Дослідники порівняли кістки сучасної людини з кістками наших далеких предків, які займалися полюванням ще в Кам'яному віці. Виявилося, що в сучасний період наші суглоби кісточок менш гнучкі, ніж це було багато тисячоліть тому. А через це ми більш уразливі перед переломами.
Причину цих еволюційних змін у кістках гомілок дослідники бачать саме в сучасному спортивному взутті, а також в нестачі фізичних навантажень. Відзначимо, що структура кістки гомілок залежить від рівня фізичних навантажень і взуття, вони здатні змінюватися протягом життя. У доісторичних спільнотах і в сучасніших племенах, які також займалися полюванням, люди переважно ходили босоніж або використовували мінімум взуття навіть при пересуваннях на тривалі дистанції. У сучасних індустріальних суспільствах такого собі ніхто не дозволяє. Люди вже багато століть носять взуття для захисту ступнів.
Дослідники з Університету Болоньї в Італії оцінили talus (таранну кістку) – центральну кістку між ступнею та нижньою частиною ноги. Вони створили 3D-образи 142 добре збережених кісток гомілок від людей з різних періодів історії, включаючи доісторичних предків і наших сучасників. Це порівняння і показало, що кістки гомілок предків людини були значно коротші, ніж у людей, які живуть зараз. А це значно скорочувало ризик переломів.
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