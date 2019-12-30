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Лікарі розповіли, як правильно вибирати зимове взуття
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Вибір взуття для зими має величезне значення для нашого здоров'я. Тому медики наголошують на тому, що потрібно відповідально поставитися до цього питання!
Незалежно від того, яке взуття зараз у моді, вибирайте те, що хоча б на пів розміру більше. Носити тісне взуття у холодну погоду не можна, адже воно буде здавлювати стопу та пальці. А це порушить кровообіг.
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Мало того, що ноги в такому взутті будуть значно швидше замерзати, вам ще гарантовані мозолі. Нарешті, якщо за вікном особливо холодно, доведеться одягнути додаткові шкарпетки або використовувати теплі устілки, а все це також вимагає простору. Жінкам лікарі рекомендують чобітки з халявою до середини гомілки і без високого каблука.
Річ у тім, що каблук позбавляє жінку стійкості при пересуванні, а взимку на льоду це подвійно небезпечно. Знижується площа опори, виростає ризик ще й серйозно підвернути ногу. Статистика травматологічних відділень показує, що значна кількість представниць прекрасної половини людства отримала травми взимку саме під час ходіння у взутті на високих підборах. Краще, щоб його висота не перевищувала 5 см. Модні нині ультратонкі каблуки-цвяшки взагалі не варто одягати у холодну і слизьку погоду. Пам'ятайте, що з деякими переломами люди можуть лежати в лікарнях і вдома місяцями. Чи варте бажання виглядати модною такого ризику?
Після приходу в тепле приміщення офісу обов'язково знімайте зимове взуття і беріть щось легше. Інакше ноги будуть перегріватися, а саме взуття отримає додатковий заряд вологи. Через що потім на вулиці ноги переохолоджуватися значно швидше. Згадайте старе добре змінне взуття зі шкільних часів – це дуже гарне правило!
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