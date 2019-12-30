Лікарі розповіли, як правильно вибирати зимове взуття

Вибір взуття для зими має величезне значення для нашого здоров'я. Тому медики наголошують на тому, що потрібно відповідально поставитися до цього питання!

Незалежно від того, яке взуття зараз у моді, вибирайте те, що хоча б на пів розміру більше. Носити тісне взуття у холодну погоду не можна, адже воно буде здавлювати стопу та пальці. А це порушить кровообіг.

І ще: Як не набрати вагу на свята: поради італійського дієтолога

Мало того, що ноги в такому взутті будуть значно швидше замерзати, вам ще гарантовані мозолі. Нарешті, якщо за вікном особливо холодно, доведеться одягнути додаткові шкарпетки або використовувати теплі устілки, а все це також вимагає простору. Жінкам лікарі рекомендують чобітки з халявою до середини гомілки і без високого каблука.

Річ у тім, що каблук позбавляє жінку стійкості при пересуванні, а взимку на льоду це подвійно небезпечно. Знижується площа опори, виростає ризик ще й серйозно підвернути ногу. Статистика травматологічних відділень показує, що значна кількість представниць прекрасної половини людства отримала травми взимку саме під час ходіння у взутті на високих підборах. Краще, щоб його висота не перевищувала 5 см. Модні нині ультратонкі каблуки-цвяшки взагалі не варто одягати у холодну і слизьку погоду. Пам'ятайте, що з деякими переломами люди можуть лежати в лікарнях і вдома місяцями. Чи варте бажання виглядати модною такого ризику?

Зимове взуття має бути стійким і теплим

Після приходу в тепле приміщення офісу обов'язково знімайте зимове взуття і беріть щось легше. Інакше ноги будуть перегріватися, а саме взуття отримає додатковий заряд вологи. Через що потім на вулиці ноги переохолоджуватися значно швидше. Згадайте старе добре змінне взуття зі шкільних часів – це дуже гарне правило!

Читайте також: Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни