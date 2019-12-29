Як не набрати вагу на свята: поради італійського дієтолога

Як не поправитись на свята

Відома дієтолог з Італії Марія Грація Карбонеллі поділилась хитрощами, які допоможуть не отримати кілька зайвих кілограмів після зимових свят. Ці поради доволі прості, тож підійдуть кожному.

Спеціаліст пояснила, що адекватність харчування потрібно визначати у довготривалій перспективі, а не через одну трапезу. Тому потрібно уважно стежити за етикетками, інгредієнтами та взагалі продуктами, які з'являються на столі у період зимових свят. тому не забувайте перевіряти термін придатності смаколиків, а також не нехтуйте кількістю спожитої їжі.

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Маленьким лайфхаком від Марії Грації є й уникнення будь-яких перекусів солодощами під прийомами їжі. Якщо все ж дуже хочеться чогось солоденького, то краще з'їсти фрукт.

А під час ключової трапези краще зменшувати порції: половина першої страви і половина другої страв. Це дозволить не переїсти та не відчувати важкість.

Як не поправитись на свята

До того ж, овочі найкраще заправляти оливковою олією, а не літрами майонезу, як заведено. Ще однією дуже важливою порадою є вживання необхідної кількості води. Не соку, не солодких газованих напоїв чи чаїв, а саме води. Вона дозволить і втамувати спрагу, і зменшити голод, і не з'їсти зайвого.

Як не поправитись на свята

Хто сказав, що взимку варто забувати про активність? У будь-якому випадку потрібно знаходити хоча б 20 хвилин на щоденну прогулянку, адже організм і так потребує більше руху.

"Дайте собі свободу лише під час основної новорічної трапези, а у решту днів краще пам'ятати про збалансоване харчування", – підсумувала дієтолог

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