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Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч

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Міцний сон влітку – місія можлива - фото 1
Міцний сон влітку – місія можлива

Як показує практика, заснути влітку, коли з вас шалено тече, – надзвичайно складно. Не врятують ані відчинені навстіж вікна (адже з'їдять комарі), ані вентилятор (шум не дає заснути). Що ж робити? Розповідаємо далі!

Ділимось з вами кількома порадами, які допоможуть пережити спекотну ніч та заснути.

І ще: Як пережити спеку: прості та дієві поради

Заморожуємо подушку. Засуньте наволочку до пластикового пакета та покладіть його до морозильника за 2 години до сну. Це допоможе вам швидше заснути. Також можна використовувати спеціальні гелеві вкладиші, які також можна охолоджувати, аби покласти перед сном у подушку.

Душ перед сном. Звичайно ж, після спекотного дня потрібно прийняти душ, аби змити з себе бруд. Утім, ми рекомендуємо також прийняти холодний душ, який не лише освіжить вас, а й розслабить. Крім того, така процедура знижує внутрішню температуру тіла, завдяки чому ви заснете швидше.

Прийміть душ перед сном - фото 333902

Поповніть водний баланс. Зневоднення стоїть на заваді нормального сну. Тому рекомендуємо випити достатню кількість води протягом дня, а не безпосередньо перед сном. Ви ж не хочете цілу ніч бігати до вбиральні?

Ніякої ковдри! На літо краще відмовитися від ковдр. Віддайте перевагу легкій постільній білизні, яка пропускає повітря, і яку не складно скинути набік. Рекомендуємо вибирати льонові варіанти.

Від ковдри слід відмовитися на літо - фото 333901

Спіть у спортивних трусах і майці. Спати голяка – ідея крута, але якщо ви регулярно пітнієте, то будьте готовими до того, що зранку буде мокрим не лише простирадло, а й матрац. Натомість трикотажні труси та майка будуть вбирати зайву вологу. Головне, щоб вони були вільними, а не обтягували ваше тіло!

Маємо надію, що спека не стане на заваді вашого здорового та міцного сну!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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