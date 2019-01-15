Науковці розповіли, чому не варто дотримуватися стерильної чистоти в домі

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У промислово розвинених країнах за останні десятиліття різко зросла кількість випадків астми та алергічних захворювань дихальних шляхів. Уже загальноприйнятим стало пояснення цього факту з точки зору гігієнічної гіпотези.
Ця гіпотеза свідчить, що зниження мікробного впливу через поліпшення санітарних умов у наших будинках і навколишньому середовищі негативно впливає на імунітет. Але яким чином знижений вплив інфекційних агентів або паразитів може призвести до астми? Дослідження, проведене фахівцями з Університету Алабами в Бірмінгемі, пропонує відповідь.
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Провівши досліди на мишах, вчені виявили, що мишенятам-немовлятам необхідно встановити більш високий вплив бактеріального ендотоксину в порівнянні з дорослими тваринами, щоб уникнути розвитку подібних астмових реакцій на кліщів з домашнього пилу.
Мишенята, які росли в умовах низького рівня мікробного ліпополісахариду (ЛПС) – однієї з найвідоміших імуногенних речовин, – розвинули алергічне захворювання дихальних шляхів після подальшого впливу кліща домашнього пилу або алергену HDM (house-dust mite).
Дослідники продовжили спостереження і виявили, що кількість ЛПС, необхідне для запобігання астми, сильно відрізнялося у юних і дорослих мишей. Низька доза ЛПС в поєднанні з HDM була достатньою для запобігання астми у дорослих мишей; але ця ж низька доза не рятувала від розвитку астми мишей-немовлят. Мишенятам потрібно в 10 разів більше ЛПС, щоб запобігти захворюванню.
Кінцевою точкою для астми, викликаної HDM, є перетворення Т-клітин в патогенні Т-хелперні клітини 2, які викликають запалення в дихальних шляхах. Проте, дослідники виявили, що різні реакції у немовлят і дорослих не були викликані будь-якою різницею між Т-клітинами немовлят або дорослих.
Виявилося, що різні відповіді мігруючих дендритних клітин обумовлені іншим сигнальним білком клітини – фактором некрозу пухлини-альфа. Дорослі швидко продукували цей цитокін у відповідь на сенсибілізацію низькою дозою LPS, тоді як у мишей-немовлят була знижена можливість продукувати фактор некрозу пухлини у відповідь на ЛПС.
Це пояснює більш високу схильність до астматичних реакцій, що спостерігається у дітей, вихованих у надзвичайно чистих оселях.
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