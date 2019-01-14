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Дієтологи назвали найкориснішу страву

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Бульйон вважається найкориснішою стравою - фото 1
Бульйон вважається найкориснішою стравою / urbanremedy

Без цієї страви не обходиться жодне весілля. Наші бабусі та матусі за допомогою цієї страви лікували не лише застуду, а й допомагали прибрати неприємні симптоми похмілля. Ви вже впізнаєте, про що йде мова?

На думку дієтологів, найкориснішою стравою є бульйон!

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Справедливо вважається, що корисні речовини з нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, аніж ціле м'ясо або риба. Адже більйон – розчин розщеплених амінокислот, які легко засвоюються організмом. А ось для перетравлення м'яса або риби організму потрібно докладати зусиль, щоб зруйнувати пептидні зв'язки амінокислот.

Бульйон обов'язково має бути нежирним - фото 300811
Бульйон обов'язково має бути нежирним

Зазначимо, що бульйон має бути нежирним! Найкраще варити його на основі невеликого шматка м'яса птиці (курки або індички). Однак не варто брати м'ясо качки або гуски, адже воно надто жирне.

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Джерело: med2
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