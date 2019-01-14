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Ці продукти повинні бути у зимовому раціоні

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Що варто їсти взимку - фото 1
Що варто їсти взимку

Науковці розповіли про продукти, які варто їсти взимку, щоб зміцнити здоров'я.

Експерти склали список з продуктів, які обов'язково мають входити до раціону взимку. На першому місці опинився лимон, який зміцнює імунітет та покращує кровообіг.

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Далі у рейтингу опинилась оливкова олія, яка позитивно впливає на еластичність судинної тканини та знижує ризики виникнення тромбів.

Що варто їсти взимку - фото 301035
Що варто їсти взимку

Авокадо замикає трійку важливих зимових продуктів, адже приносить таку ж користь судинам, як і оливкова олія. Медики радять їсти хоча б тричі на тиждень по половинці авокадо. Також у переліку є зубчик часнику, який позитивно впливає на міцність імунітету.

Не варто забувати і про селеру, яка знижує рівень гормону струсу в крові. До того ж, селера робить артерії гнучкішими. Експерти додали, що чудово для профілактики судинних порушень підходить морква. Цей овоч ще й нормалізує холестерин у крові.

Що варто їсти взимку - фото 301037
Що варто їсти взимку

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Джерело: zdorovia.com.ua
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