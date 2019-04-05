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Науковці розповіли, чому наше життя супроводжує ностальгія
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На думку вчених, у почутті ностальгіє мало хорошого. Його виникнення – показник психологічного незадоволення людини тим, як складається її життя. Принаймні до такого висновку дійшли дослідники.
Ностальгія – це туга за минулим, чимось безповоротно втраченим, наприклад, дитинством. Висновок про те, що виникнення почуття ностальгії свідчить про душевний дискомфорт, прийшов дослідникам з Університету Південної Каліфорнії.
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Ностальгія – це змішана емоція, але в повсякденному житті вона виразно негативна. Люди віддають перевагу згадкам про минулі часи тоді, коли вони не задоволені поточним станом справ в їхньому житті, – констатували вони.
Як пише Journal of Personality and Social Psychology, фахівці проводили експеримент, учасників якого просили згадувати подію з минулого, яка викликає у них найбільш ностальгічні відчуття. Дослідники вважали, що добровольці згадають приємні часи.
Однак прояв ностальгії у людей корелював з їх сприйняттям власного життя зараз. Виявилося, що навіть приємні спогади можуть погіршувати стан, якщо людина потім знову повертається у реальність, яку вона оцінює як небажану або таку, яка викликає душевну важкість.
Таким чином, резюмують фахівці, відчуття ностальгії та спогади про минуле – показник незадоволеності життям. Повертаючись думками до приємних подій минулого, люди несвідомо шукають у них розради, це своєрідний спосіб впоратися з життєвими стресом.
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