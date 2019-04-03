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Сміх таки продовжує життя, але є одна умова

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Науковці зазначають, що люди все менше сміються - фото 1
Науковці зазначають, що люди все менше сміються

Науковці з Італії переконані, що сміх таки може продовжити тривалість життя, а також позитивно вплинути на його якість. Втім, є певна умова, яка допоможе досягти бажаного ефекту.

Виявилося, що для того, щоб продовжити життя, потрібно сміятися щодня.

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Лікарі підкреслюють, що сміхові вібрації нормалізують кровообіг і моторику внутрішніх органів, зокрема печінки, серця та легенів.

Статистичні дані вказують на те, що сучасна людина сміється на 10 хвилин менше, ніж ті люди, котрі жили 500 років тому.

Сміятися потрібно щодня, щоби бути здоровими - фото 318685
Сміятися потрібно щодня, щоби бути здоровими / Health Magazine

Дослідники з Інституту психосоматичної медицини Riza переконані, що сміх особливо важливий для тих, кому вже виповнилося сорок років. Під час цього відбувається викид адреналіну та посилюється імунний захист.

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Джерело: Med2
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